Mali - Dimension, ampleur et impact de la crise de protection (HNO/HRP) 2022

I. Dimension, l’ampleur, l’impact de la crise de protection

Le conflit malien entre dans sa dixième année et plus que jamais requiert une mobilisation. En effet cette crise multidimensionnelle affecte tous les secteurs et de manière conséquente et génère des risques de protection additionnels en plus de ceux déjà existants.

Environnement juridique Le Mali est partie à la majorité des traités et conventions internationales relatives aux droits humains. La constitution en assure la supériorité par rapport aux lois (Article 115). A la lumière de ces nombreuses ratifications, le cluster de protection et la communauté humanitaire dans son ensemble continueront à s’engager sur des chantiers législatifs cruciaux visant à l’amélioration de l’espace de protection et touchant aux droits des différentes catégories de personnes affectées :

L’avant-projet de loi relatif à la protection des personnes déplacées internes

L’avant-projet de loi relatif à l’esclavage par ascendance

L’avant-projet de loi relatif aux violences basées sur le genre

L’avant-projet de loi sur l’asile

Le code de protection de l’enfant

Enfin, certains aspects qui bénéficient déjà d’une transposition nationale tels que la traite d’être humain (loi 2012) nécessite un engagement continu afin d’être renforcés pour une mise en œuvre plus effective ou requièrent encore, comme dans le cas de la loi foncière, les décrets d’application et validation des outils de sécurisation foncière pour la mise en œuvre pratique de ces textes nouveaux.

Risques de protection et violations des droits humains

En 2021, les déplacements de population, la poursuite des conflits armés les violences intercommunautaires, les restrictions des mouvements de populations et les diverses violations de droits humains conjugués aux différentes épidémies notamment celle globale de la COVID 19, et les sanctions récentes prises par la CEDEAO ont exacerbé les vulnérabilités et réduit les capacités de résilience des populations dans un environnement de protection de plus en plus dégradé.