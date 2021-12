Mali : créer les conditions du dialogue avec la coalition jihadiste du GSIM - Rapport Afrique N°306 | 10 décembre 2021

Que se passe-t-il? Le gouvernement malien a exprimé sa volonté de dialoguer avec les insurgés islamistes, dont certains ont envoyé des signes également favorables. Si des négociations précédentes entre chefs de communautés, insurgés et milices ont débouché sur plusieurs cessez-le-feu locaux, aucune avancée majeure n’a jusqu’ici permis des négociations de haut niveau.

En quoi est-ce significatif? Le pays s’enlise dans un conflit qui a fait des milliers de morts. L’armée et les jihadistes accusent de nombreuses pertes, sans qu’aucune partie ne puisse assurer une victoire militaire. La violence entre communautés s’envenime. Les partenaires étrangers s’épuisent face à l’impasse sécuritaire et aux crises politiques que connait le pays.

Comment agir? Le gouvernement malien et les jihadistes ouverts au dialogue devraient renforcer leur engagement dans ce sens. Idéalement, ils devraient désamorcer l’opposition des élites et des partenaires étrangers, désigner des équipes de négociation et éventuellement s’accorder sur un médiateur.

Synthèse

Le gouvernement malien et le plus grand groupe jihadiste du pays, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), déclarent vouloir dialoguer pour mettre fin au conflit qui les oppose. Pourtant, aucune des parties n’a œuvré pour que ce dialogue s’ouvre. Après huit ans de conflit, le gouvernement et ses partenaires extérieurs n’ont pas de stratégie militaire crédible pour faire cesser les combats. Des pourparlers de haut niveau pourraient permettre au gouvernement de conclure des accords avec les jihadistes et d’épargner des vies. Néanmoins, les responsables politiques se heurtent à des obstacles majeurs, en particulier leur propre division sur l’opportunité de ces négociations. La France, principale alliée du Mali, s’oppose au dialogue. Le GSIM pose le retrait des forces armées étrangères comme une condition du dialogue, alimentant ainsi la réticence de ceux qui s’opposent aux pourparlers. La population, découragée par la multiplication des milices rurales et les rivalités entre élites qui ont engendré deux coups d’Etat en un an, penche en faveur du dialogue. Afin de ne pas engager des pourparlers mal préparés, le gouvernement et le GSIM devraient tout d’abord resserrer leurs rangs et affiner leurs positions sur les points clés, notamment le rôle politique et social de l’islam, désigner des équipes de négociation et s’accorder sur un médiateur.

Le GSIM est une coalition de quatre groupes jihadistes formée en 2017 qui mène ses opérations depuis des bastions situés en zones rurales dans le nord et le centre du pays. La coalition est affiliée à al-Qaeda mais la plupart des groupes qui la composent sont placés sous commandement malien. Pendant un temps, le GSIM a progressé rapidement sur le territoire mais le conflit est maintenant dans l’impasse et les deux camps s’infligent mutuellement de lourdes pertes. Le GSIM cherche avant tout à imposer son interprétation ultra-conservatrice de l’islam sur l’Etat et la société. Cependant, dans les faits, les insurgés ont depuis longtemps adopté une approche très pragmatique reposant sur un système alternatif de gouvernance qui offre un certain degré d’autonomie locale. Ils ont également concédé des cessez-le-feu ponctuels avec les groupes d’autodéfense. Ces accords ont eu le mérite d’assurer une accalmie temporaire des combats dans plusieurs régions.

Durant des années, le gouvernement a, de son côté, rejeté l’idée d’un dialogue avec les insurgés. Cependant il a récemment commencé à revoir sa position en raison des défaites militaires et de l’instabilité politique dans la capitale. Au début de l’année 2020, à la suite de l’indignation provoquée par des massacres de civils et de soldats sans précédent, le président Ibrahim Boubacar Keïta s’est déclaré prêt à entamer le dialogue avec les insurgés. Le GSIM a répondu positivement à cet appel dans les semaines qui ont suivi. La junte qui a renversé le président Keïta lors d’un coup d’Etat quelques mois plus tard et nommé un Premier ministre issu de la société civile, Moctar Ouane, a fourni des détails relatifs à la poursuite du dialogue dans le plan d’action du gouvernement. Les auteurs du coup d’Etat ont certes évincé Ouane en mai 2021, mais son successeur doit encore composer avec une population déçue par l’approche purement militaire de la gestion de l’insurrection. Les partenaires étrangers perdent patience face à l’instabilité politique que connaît le Mali. La France, pour sa part, a annoncé qu’elle réduirait sa présence militaire au Sahel et transférerait la responsabilité de la lutte contre les groupes jihadistes à la force Takuba, composée de forces spéciales européennes. Parallèlement, les responsables politiques maliens, les activistes et les chefs religieux ne parviennent toujours pas à s’entendre sur la façon de résoudre le conflit.

Rien ne permet d’affirmer que le dialogue aura lieu et, s’il avait lieu, il n’atténuerait pas immédiatement les souffrances de la population malienne. De nombreux responsables politiques, représentants de la société civile et chefs religieux émettent de sérieuses réserves. Ces préoccupations sont largement partagées, même parmi les responsables maliens qui ont contribué à créer les conditions du dialogue au cours de ces dernières années. Tout en montrant leur intérêt pour le dialogue, on peine à saisir les compromis que les chefs du GSIM seraient prêts à accepter. Le refus par la France de dialoguer avec les principaux chefs du GSIM, qu’elle accuse de porter « la responsabilité de la mort de milliers de civils et […] celle de militaires sahéliens, européens et internationaux », constitue un autre enjeu. Enfin et surtout, ni le gouvernement malien ni les jihadistes n’ont défini les thématiques du dialogue, la façon de le conduire ou même le lieu de ces négociations potentielles. Pourtant, et alors qu’il devient évident que ce conflit n’a pas de solution militaire, le gouvernement pourrait au moins commencer à envisager le dialogue avec les insurgés comme une des portes de sortie de l’impasse actuelle.

Dans cette optique, le gouvernement malien et les jihadistes peuvent prendre des mesures visant à renforcer leur engagement vers des négociations de paix. Les autorités maliennes pourraient profiter de l’épuisement de la lutte contre l’insurrection et prendre les devants en encourageant la conclusion d’un accord politique. Quatre mesures concrètes rendraient l’option du dialogue plus réaliste :

Le gouvernement malien et les jihadistes devraient œuvrer à surmonter les craintes que suscite le dialogue au sein de leurs rangs respectifs. Le gouvernement devrait entreprendre une navette diplomatique pour convaincre les plus sceptiques, en particulier la France, que le dialogue avec le GSIM mérite d’être envisagé étant donné les limites de la politique actuelle. Les autorités maliennes devraient rassurer les partenaires étrangers sur le fait qu’elles conditionneront tout accord avec le GSIM à l’engagement du groupe à s’abstenir d’attaquer les intérêts étrangers au Mali ou à utiliser les bases maliennes pour mener ses attaques à l’étranger. Le gouvernement devrait également s’assurer que les insurgés s’engagent, dans la mesure du possible, à dissuader les autres groupes insurgés de mener de telles attaques.

Le gouvernement et les chefs du GSIM pourraient prouver leur détermination à mener ces pourparlers en nommant des équipes de négociation crédibles et inclusives. Ni le gouvernement malien ni le GSIM n’ont indiqué qui les représenterait à la table des négociations. Nommer des équipes de négociation permettrait d’envoyer un signal fort. Ces équipes pourraient définir les stratégies, établir le programme des pourparlers et mener ensuite les négociations.

Avant de s’engager dans des négociations, Bamako devrait lancer un débat public sur le rôle de l’islam dans l’Etat et dans la société, ce qui contribuerait à esquisser les contours des concessions et compromis envisageables entre les autorités et le GSIM. Les deux camps pourraient alors se servir des résultats de ce débat public pour définir leur position en amont des négociations.

Le dialogue entre le gouvernement et les jihadistes rencontrera sans doute des obstacles qu’un médiateur pourrait aider à surmonter. Les deux parties devraient s’accorder sur la désignation d’un intermédiaire de confiance, idéalement un pays neutre ayant l’expérience de faciliter ce type de négociations, et qui pourrait jouer ce rôle.

L’option du dialogue mérite d’être explorée en dépit de nombreux obstacles. Le gouffre qui sépare les deux camps se creuse et la négociation d’un accord global peut sembler impossible. D’un point de vue politique, le seul fait de dialoguer avec les insurgés est peut-être difficile à concevoir au vu des objectifs affichés par le groupe et de ses liens avec al-Qaeda. Même si le GSIM a fait preuve de pragmatisme dans sa conduite de l’insurrection, on ne sait pas à quel point ce pragmatisme s’étendra aux compromis qu’il serait amené à faire en dehors du champ de bataille. De nombreux Maliens s’opposent à l’interprétation draconienne de l’islam prônée par le groupe. Toutefois, force est de constater que l’approche actuelle ne fonctionne pas : sans un changement de braquet, la population du pays restera otage de violents affrontements entre insurgés et forces de sécurité. Les étapes proposées, dont le coût ne sera pas nécessairement exorbitant, pourraient permettre de déterminer s’il est possible d’envisager une solution négociée. Au vu de l’instabilité croissante qui touche une grande partie du pays, ces mesures méritent d’être engagées.