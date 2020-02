Mali : CMCoord (aperçu des activités du 1 er au 31 janvier 2020) (19 février 2020)

Qu’est ce que la CMCoord?

La Coordination civilo militaire humanitaire des Nations Unies (UN CMCoord) facilite le dialogue et l’interaction entre les acteurs civils et militaires indispensables pour protéger et promouvoir les principes humanitaires, éviter la concurrence, minimiser les incohérences et le cas échéant, poursuivre des objectifs communs.

Messages clés

Grâce aux sensibilisations et à l’adhésion de l’UNDSS à l’acceptation communautaire, les agences des Nations Unies ont accédé sans escortes armées à des zones de Tombouctou (Ber, Goundam, Diré , Niafunké ) et de Mopti (Djenné, Douentza). Depuis 2015, de telles missions n’ont pas été effectuées par celles ci à Ber et Djenné.

La protection des civils et la sécurisation de l’espace humanitaire restent un défi majeur à relever dans la région de Ménaka en raison de l ’insécurité Le Coordonnateur Humanitaire Adjoint et OCHA, en appui aux acteurs humanitaires sur place, ont eu des échanges avec les autorités administratives, la MINUSMA , les militaires ainsi que les groupes armés pour faciliter la reprise rapide de certaines activités humanitaires suspendues depuis décembre à cause de la criminalité

Malgré les efforts de sensibilisation et de vulgarisation du mandat et des principes humanitaires, des incidents tels que des interpellations, enlèvements, braquages affectant les civils y compris le personnel humanitaire, continuent d’être rapportés surtout dans la région du Liptako Gourma et dans le delta du fleuve Niger, à Mopti.