Mali: Cartographie Nexus humanitaire et développement (mai 2018)

APERÇU DE LA SITUATION

Aujourd’hui, 4,3 millions de personnes, soit plus d’un malien sur quatre, se trouvent dans une situation de vulnérabilité multiforme et ont besoin d’assistance humanitaire. Cette situation révèle une tendance à la hausse de la population dans le besoin qui a connu une augmentation de l’ordre d’un million de personnes entre 2016 et 2018.

Les besoins humanitaires du pays sont identifiés dans un environnement socio-économique difficile avec 77 pour cent de la population ayant atteint le seuil de pauvreté multidimensionnelle. De plus, au Mali l’espérance de vie, un des indicateurs clé du développement humain, est de 57 ans et se situe en-dessous de la moyenne de 58,5 ans enregistrée en Afrique sub-saharienne.

La persistance de la pauvreté et des problématiques humanitaires telles l’insécurité alimentaire et la malnutrition montre que la faible coordination entre l’assistance humanitaire ou les interventions dans le secteur du développement ne permet pas de juguler de façon durable les vulnérabilités complexes et chroniques identifiées dans le pays.

La nécessité de mieux coordonner les programmes humanitaires et développement constitue une étape importante dans la recherche de solutions durables à la vulnérabilité et à la résilience des populations affectées par les crises et de celles à risque.

Le Gouvernement et ses partenaires œuvrent pour la mise en place de plans de réponse d’urgence et de relèvement pour la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali.

Les partenaires humanitaires, en appui aux programmes du gouvernement, ont mis en place un plan de réponse humanitaire ayant pour objectif d’apporter l’assistance nécessaire aux communautés les plus affectées et de créer les conditions visant à renforcer leur capacité de résistance aux chocs adaptées à l'évolution du contexte sécuritaire.