Mali: Bulletin Mensuel de suivi des Marchés Agricoles - Mai 2020

POINTS SAILLANTS

• Le mois de mai 2020 coïncide avec un début de baisse saisonnière des offres paysannes. Une forte demande en céréales sèches a été constatée au cours de ce mois en raison du Ramadan. La présence dans le pays de la pandémie du COVID19, a obligé les autorités à prendre des mesures barrières ayant conduit à une situation de ralentissement économique. Une baisse de l’approvisionnement des régions du nord du pays en denrées importées en provenance de certains pays frontaliers (Algérie, Niger et Mauritanie) continue au mois de mai suite à la fermeture des frontières due à l’effet de la COVID-19 . Cependant les prix des denrées importées qui avaient connu une hausse significative dans ces régions en avril 2020 commencent à se stabiliser timidement.

• Les prix moyens nationaux pondérés au producteur sont, par rapport à avril 2020, en hausse de (+8%) pour le mil. Ils sont restés pratiquement stables (-1%) pour le sorgho et pour le maïs. Ils sont supérieurs à ceux d’avril 2019 pour le mil et sont légèrement inférieurs pour le sorgho et le maïs. Ils sont inférieurs à la moyenne quinquennale pour toutes les céréales.

• Les prix des céréales restent toujours élevés dans les régions de Kayes en raison de la mauvaise campagne agricole 2019/20 et celles de Gao, Ménaka et Kidal en raison de la persistance de l’insécurité et des mesures gouvernementales de prévention contre le COVID-19, y compris la fermeture des frontières des pays de départ et de transit. Par rapport au mois passé, les prix moyens nationaux au consommateur sont en légère hausse pour le mil (+3%) , le sorgho, le maïs (+1% chacun), en baisse pour le niébé (-4%) et stables pour le riz local et le riz importé.

Comparés à mai 2019, ils sont en baisse pour toutes les céréales, sauf pour le maïs et le riz importé dont les prix sont à la hausse. Par rapport à la moyenne quinquennale, ces prix sont en baisse pour le sorgho, le maïs et le riz local (respectivement –3%, -4% et –3%) et en hausse pour le riz importé (+8%). Toutefois, ils sont restés stables pour le mil. https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=155 • Les exportations des céréales vers les pays voisins sont en baisse durant ce mois de mai 2020. Cette baisse provient non seulement de l’effet de la pandémie du COVID-19 mais aussi de la baisse des offres qui caractérise cette période intermédiaire de commercialisation.

• Contrairement aux prix de l’échalote fraiche et de la tomate, ceux de la pomme de terre et des produits maraichers sont en hausse par rapport au mois passé en raison d’une baisse de leur offre sur les marchés liée à la fin de la période de leur récolte. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, les prix de ces produits sont en hausse sauf pour l’échalote fraiche et la tomate.

• Les ToT mil/chèvre sont en amélioration dans les régions de Mopti (+24%), Tombouctou (+18%) et de Gao (+4%) comparés à mai 2019 mais ils sont en détérioration dans les régions de Kayes (-4%) et de Kidal (-14%). Par rapport à la moyenne quinquennale, ils sont en détérioration dans toutes les régions du nord (Kidal,

Tombouctou, avec respectivement -27%, -6%) et dans la région de Kayes avec – 3%. Par ailleurs, la région de Mopti affiche une meilleure tendance avec +11%.