Mali: Bulletin Mensuel de suivi des Marchés Agricoles - Juin 2020

POINTS SAILLANTS

• Le mois de juin 2020 correspond à la fin de la période intermédiaire de la campagne de commercialisation et le début de celle de la soudure, caractérisée par une baisse saisonnière de l’offre des céréales. La baisse de l’approvisionnement des régions du nord , du centre et dans une moindre mesure l’ouest du pays , en denrées importées en provenance de certains pays frontaliers (Algérie, Niger et Mauritanie) continue ce mois de juin à cause de l’effet conjugué de la poursuite de la fermeture des frontières à cause de la COVID-19 - ayant conduit à une situation de ralentissement économique- , l’insécurité et l’état défectueux des routes.

Cependant l’offre arrive à satisfaire la demande et les prix des denrées importées qui avaient connu une hausse significative dans ces régions en avril 2020 commencent à se stabiliser à cause des facilités fiscales octroyées aux importateurs.

• Les prix moyens nationaux pondérés au producteur des céréales sont, par rapport à mai 2020, en hausse de (+2%) pour le mil et de (+3%) pour le sorgho. Ils sont restés pratiquement stables pour le maïs. Ils sont supérieurs à ceux de juin 2019 pour le mil et le sorgho. Ils sont restés stables pour le maïs. Ils sont inférieurs à la moyenne quinquennale pour toutes les céréales.

• Par rapport au mois passé, les prix moyens nationaux au consommateur des céréales sont en légère baisse pour le maïs (-2%) , le riz importé (-3%), le riz local (-1%), en légère hausse pour le sorgho et le niébé (+1% chacun) et stables pour le mil. Comparés à juin 2019, ils sont en baisse pour toutes les céréales, sauf pour le maïs dont les prix sont à la hausse et stable pour le riz importé. Par rapport à la moyenne quinquennale, ces prix sont en baisse pour le maïs, le sorgho, le mil et le riz local (respectivement –5%, -2% et –6%) et en hausse pour le riz importé (+3%). Toutefois, ils sont restés stables pour le niébé. https://dataviz.vam.wfp.org/economic_explorer/prices?adm0=155 • Les exportations des céréales vers les pays voisins sont en hausse durant ce mois de juin 2020. En dépit des mesure de lutte contre la pandémie du COVID-19, la hausse des exportations s’explique par une forte demande en provenance de certains pays voisins.

• Les prix des produits maraichers sont en hausse par rapport au mois passé en raison d’une baisse de leur offre sur les marchés liée à la faible disponibilité sur les marchés de provenance. Comparé à la moyenne des cinq dernières années, les prix de ces produits sont en hausse sauf pour la tomate.

• Les ToT mil/chèvre sont en amélioration dans les régions de Gao, Tombouctou (et de Mopti (+2%) comparés à juin 2019 et à la moyenne quinquennale. Par contre ils sont en détérioration dans les régions de Kidal(-22%) et Kayes (-10%).