Mali: Appel urgent pour une réponse multisectorielle à grande échelle aux populations en besoins d’assistance

L’insécurité alimentaire et nutritionnelle est chronique, avec des pics saisonniers alarmants

L’insécurité alimentaire et nutritionnelle est persistante au Mali, comme le montre l’analyse des données issues du Cadre Harmonisé (voir encadré 1), avec une dégradation accentuée de la situation ces trois dernières années, à la fois pour les populations sous pression et pour celles en crise alimentaire ou pire (urgence alimentaire/ famine).

L’analyse Cadre Harmonisé de Mars 2021 indique que 866 990 personnes étaient en situation de crise alimentaire ou pire (Mars – Mai). Si aucune action n’est entreprise, le caseload de la population en crise alimentaire et pire atteindra plus de 1.3 millions de personnes en période de soudure (Juin – Août), soit 6,2 pourcents de la population Malienne.

Ceci serait le niveau le plus haut d’insécurité alimentaire dans le pays depuis 2015.

Production agricole impacte les moyens d’existence et les prix aux marchés

Si la production agricole du Mali est restée stable à l’issue de la campagne agricole 2020-2021, dépassant 10,2 millions de tonnes (en baisse de 2 pourcents comparée la production de l’année dernière et en hausse de 9 pourcents comparée à la moyenne quinquennale), l’insécurité rend difficile l’accès aux zones de production et dégrade les moyens d’existence d’une partie de la population. Par exemple, 20 pourcents des localités de la région de Mopti sont touchées par une diminution de surfaces agricoles cultivées en 2020, comparé aux années préconflit (2016, 2017). Cette situation affecte plus de 192 000 personnes dans la région (surtout dans les cercles de Bandiagara, de Bankass et Koro qui abritent les plus grandes populations de personnes déplacées internes).

Par ailleurs, le niveau des prix des principales céréales locales en Mai et Juin continue une tendance haussière observée les mois précédents. Ainsi, les prix du maïs, du sorgho et du mil ont augmenté de 26%, 8,5% et 6%, par rapport à la moyenne quinquennale. Ceux de la viande ont haussé de plus de 15% à Sikasso et Ségou.

Cette flambée des denrées de base va réduire l’accès des plus vulnérables à la nourriture et exacerber l’insécurité alimentaire.

Déplacements des personnes

Cette insécurité engendre des augmentations du nombre de personnes déplacées internes (PDI), avec 372 266 enregistrées en avril 2021, dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Ménaka et Ségou essentiellement. Sur 129 sites évalués au mois d’avril, 99 pourcents des PDI interrogées déclarent que les tensions intercommunautaires (65%) et les conflits armés (34%) sont la principale cause de leur déplacement . Ceux-ci ont des besoins multisectoriels (vivres, santé, eau, abris, protection, etc.), et sont souvent accueillis dans des zones déjà fragilisées et bénéficiant de services sociaux de base précaires. Ils viennent ainsi accentuer la vulnérabilité des populations hôtes.

Dans les régions avec défi sécuritaire et où l’insécurité alimentaire est alarmante (surtout Mopti et Gao), un total de 2343 violations de droit a été enregistré depuis Janvier 20214 . Les atteintes au droit à la propriété (y compris les vols, les extorsions, les pillages, les incendies volontaires, etc.) sont les catégories de violation les plus importantes.

Cette situation affecte les moyens d’existence et la sécurité alimentaire des agriculteurs et éleveurs, ainsi que des commerçants.

Des taux de malnutrition alarmants

Conjugués aux effets de la Covid-19 qui contribuent à dégrader les moyens d’existence, les facteurs précités exacerbent l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays. La situation nutritionnelle est alarmante malgré les efforts entrepris : un enfant sur 4 souffre toujours de malnutrition chronique et 10 pourcents des enfants de moins de 5 ans sont atteints de malnutrition aiguë , d’après les dernières enquêtes disponibles. Les enfants de moins de 2 ans sont les plus vulnérables à la malnutrition, en termes de mortalité mais aussi de morbidité, et la malnutrition infantile a des effets à long terme sur le développement physique et intellectuel des enfants concernés.

Les enfants en bas âge ne sont pas les seuls à souffrir de malnutrition : d’après l’enquête de la PAM « Fill the Nutrient Gap » réalisée en 2019, 20 pourcents des femmes enceintes ou allaitantes au Mali auraient une diversité alimentaire insuffisante, une situation qui se dégrade en période de soudure et de pluies (juin-septembre) pour atteindre un gap de 40 pourcents . Cela peut être dû à la dégradation de la sécurité alimentaire à cette période, mais aussi à d’autres facteurs associés : augmentation des cas de paludisme en saison pluvieuse, utilisation plus courante des sources d’eau non potables (eaux de surface), la pratique de la défécation à l’air libre, la gestion inappropriée des fèces, l’absence d’un point de lavage des mains et de savon, pouvant entrainer des diarrhées.