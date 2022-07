Mali: Aperçu sur les mouvements de population (juillet 2022)

Au cours des quatre premiers mois de l’année 2022, dans un contexte marqué par l’insécurité et la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le Mali et les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), des combats et attaques sporadiques se sont poursuivis dans plusieurs localités du pays occasionnant des déplacements internes de populations civiles dans le Nord et dans le Centre du pays. Lors de l’opération de collecte et de mise à jour des données menées en mai 2022, un total de 377 519 PDI a été identifié. Le nombre de PDI est en effet passé de 370 548 personnes (rapport DTM d’avril 2022) à 377 519 en mai 2022. Ainsi entre avril et mai 2022, une augmentation de 6 971 personnes déplacées (environ 2% d’augmentation) a été constatée.

Disclaimer UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs To learn more about OCHA's activities, please visit https://www.unocha.org/.