Mali: Aperçu de la nutrition | juin 2021 - août 2022

Selon l’analyse de l’insécurité alimentaire aiguë du Cadre Harmonisé 2021, environ 1,8 million de personnes au Mali seront probablement confrontées à des niveaux de Crise ou d’Urgence d’insécurité alimentaire aiguë (Phase 3 ou 4 du CH) entre juin et août 2022. En outre, 4,4 millions de personnes supplémentaires seront probablement en situation de Stress (Phase 2 du CH).

Vue d’ensemble

Une analyse de la malnutrition aiguë au Mali - couvrant 51 cercles et les six communes du district de Bamako (la capitale) y compris les sites des populations déplacées internes répartis dans quatre régions (Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao) - a révélé que plus de 1,2 million d’enfants de moins de cinq ans souffriront probablement de malnutrition aiguë jusqu’en août 2022, en raison des niveaux élevés d’insécurité alimentaire et de maladies. Ce chiffre comprend plus de 300 000 enfants souffrant de malnutrition sévère et nécessitant un traitement urgent et adéquat. Plus de 35 000 femmes enceintes et allaitantes seront également susceptibles de souffrir de malnutrition aiguë.

Cette situation nutritionnelle grave est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs aggravants, principalement la mauvaise qualité des aliments résultant de pratiques alimentaires inappropriées des jeunes enfants, l’insécurité alimentaire récurrente dans certaines zones, les taux élevés d’anémie, la forte prévalence des maladies infantiles (en particulier le paludisme, la diarrhée et les infections respiratoires aiguës) et la résurgence des épidémies de rougeole. Parmi les autres facteurs, citons la faible couverture des programmes de prise en charge intégrée de la malnutrition aigüe (PCIMA), les mauvaises conditions d’hygiène (inaccessibilité des installations sanitaires adéquates), la faible couverture de l’accès à l’eau potable et les impacts négatifs des conflits intercommunautaires et de la situation sécuritaire instable dans certaines régions.

Entre octobre 2021 et mai 2022, période qui coïncide avec une baisse des cas de malnutrition aiguë, 16 cercles et trois sites de personnes déplacées internes (PDIs) seront probablement dans une situation nutritionnelle Sérieuse (IPC Phase 3) et trois autres cercles dans une situation Critique (IPC Phase 4). Entre juin et août 2022, de pic de la malnutrition aiguë, une détérioration progressive de la situation nutritionnelle est attendue, avec 37 cercles et quatre sites PDIs probablement dans un état Sérieuse et cinq cercles et un site de PDIs probablement dans un état Critique. La détérioration de la situation nutritionnelle pendant cette période de pic de malnutrition sera beaucoup plus grave si des mesures efficaces et coordonnées pour traiter la malnutrition et atténuer les facteurs aggravants ne sont pas prises dans toutes les régions concernées.