Mali: Aperçu de l’accès humanitaire (bilan des contraintes de janvier à décembre 2017)

En 2017, OCHA a enregistré 133 cas de contraintes d'accès humanitaire au Mali (soit le plus grand nombre jamais enregistré dans le pays). 97% des incidents se sont produits dans les régions du nord et du centre (Mopti, Gao, Ménaka, Kidal et Tombouctou). 41 % des incidents étaient des vols qualifiés, 27 % de carjacking et 9 % des agressions physiques.

Messages clés

Insécurité dans le nord et le centre du Mali: Ces deux régions connaissent un niveau sans précédent de criminalité, de terrorisme et de conflits armés qui entravent directement l'accès.

Mouvement sur les routes: Les axes routiers Ansongo-Ménaka, Gao-Anefis-Kidal, Tombouctou-Goundam, Bambara Maoudé - Tombouctou sont très difficiles à pratiquer pendant la saison des pluies. La présence de groupes armés nécessite des négociations continues à différents niveaux avant d'emprunter les routes. Les humanitaires sont la plupart du temps victimes d'activités criminelles sur les routes.

Accès aérien: Les aéroports existants permettent d'accéder aux capitales régionales et aux grandes villes de Bamako, Tombouctou, Gao et Mopti. Cependant, l'aéroport de Kidal reste fermé aux aéronefs et l'accès par hélicoptères de la MINUSMA reste limité pour les acteurs humanitaires. En outre, l'UNHAS a commencé à desservir des pistes secondaires à Goudam,

Niafunké, Ménaka et Bourem.

Continuité des activités humanitaires: Les organisations humanitaires sont principalement ciblées à cause de leurs biens matériels et autres équipements de travail. Les humanitaires continuent de servir la population vulnérable en adaptant la stratégie de mise en œuvre de leurs opérations, y compris l'approche communautaire pour garantir l'accès.