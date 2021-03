Mali : 563 millions de dollars sollicités pour répondre aux besoins humanitaires en 2021

(Bamako, le 2 mars 2021) - Le Mali connait une importante crise humanitaire en raison des déplacements récurrents de populations, causés par des conflits et l’insécurité. Le nombre de personnes déplacées internes est en hausse continue, passant de 217 000 en janvier 2020 et à près de 333 000 au 31 janvier 2021. Les conséquences du changement climatique (inondation et sécheresse) plus la pandémie de la COVID-19 apparue en mars 2020, ont aggravé la vulnérabilité des populations et la sévérité de leurs besoins.

En 2021, le pays compte 11,7 millions de personnes affectées dont 5,9 millions sont dans le besoin d’assistance humanitaire. Parmi ces personnes affectées, 54% sont des enfants. Les organisations humanitaires ciblent 4,7 millions et appellent à la mobilisation de 563 millions de dollars américains pour mettre en œuvre des projets en leur faveur dans le cadre du Plan de Réponse Humanitaire. « Les efforts conjoints de l’Etat et de ses partenaires humanitaires ont permis d’assister plus de 2,2 millions de personnes en 2020. Toutefois, nous devons continuer ensemble sur cette même lancée voire redoubler d’effort en 2021 car l’insécurité persistante, les violences multiformes et le coronavirus, ont détérioré davantage la situation humanitaire », a déclaré Dr Fanta Siby, Ministre de la Santé et du Développement Social.

Cette année, les besoins prioritaires sont relatifs à l’éducation, à la nutrition, à la protection des civils mais aussi à la santé et à la sécurité alimentaire. Plus de 378 000 enfants étaient affectés par la fermeture des écoles en décembre 2020 principalement en raison de l’insécurité.

Environ 1,2 million de personnes ont besoin d'un soutien aux moyens de subsistance en raison de la perte ou de la réduction importante des revenus et des moyens de subsistance des ménages à cause du conflit et des conséquences socio-économiques du coronavirus. Quelque 950 000 personnes sont en besoin d’assistance alimentaire d’urgence selon les derniers du Cadre Harmonisé de novembre 2020 et plus de 1,1 million de personnes ont besoin d'une aide nutritionnelle. « Il faut agir rapidement pour donner une réponse adéquate et efficiente aux besoins de ces communautés affectées », a déclaré Mbaranga Gasarabwe, Coordonnatrice Humanitaire pour le Mali.

L’année dernière, les organisations humanitaires recherchaient 390 millions de dollars à travers leur appel initial. Après la révision en juillet 2020 et face à la hausse des besoins, ce montant a atteint 474 millions de dollars. Au 31 décembre 2020, un total de 224 millions de dollars a été mobilisé soit 47% des fonds recherchés. « Il est important d’augmenter le niveau de financement et surtout d’avoir à temps les contributions financières pour assister les populations dans le besoin et renforcer leur capacité de résistance aux chocs », a conclu Mme Mbaranga Gasarabwe.

