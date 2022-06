Mali : 4 millions de dollars du Fonds central d'intervention d’urgence des Nations Unies (CERF) pour répondre à la crise de déplacement à Ménaka

(Bamako, 25 juin 2022) - Le Secrétaire général aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, M. Martin Griffith, a alloué, le 24 juin, un montant de 4 millions de dollars du Fonds central d'intervention d’urgence des Nations Unies (CERF) pour apporter une réponse urgente à la crise de déplacement dans la région de Ménaka.

Depuis le mois de mars 2022, les affrontements entre des groupes armés dans cette région ont fait plusieurs centaines de morts et provoqué le déplacement d'environ 56 000 personnes, dont près des deux tiers sont des femmes et des enfants. Les partenaires humanitaires ont apporté une réponse multisectorielle dans la mesure de leurs capacités opérationnelles et en fonction de leur accès aux communautés. Ainsi, près de la moitié des personnes déplacées a reçu de la nourriture ou de l'argent. Toutefois, plus de trois personnes sur cinq (61% des personnes déplacées) n’ont reçu aucune forme d'assistance en abris, articles essentiels non alimentaires, eau et santé. Les besoins en protection, en particulier pour les enfants, les femmes et les filles en âge de procréer, restent une préoccupation.

« Je me réjouis de cette contribution en cette période critique de faible financement et d'augmentation des besoins humanitaires », a déclaré le Coordonnateur de l’action humanitaire au Mali, M. Alain Noudéhou.

Les fonds CERF permettent de fournir une assistance vitale aux plus vulnérables. Cette année, avec cette nouvelle allocation, le CERF alloue une enveloppe de 22 millions pour aider à intensifier la réponse d’urgence au Mali, dont 18 millions pour des activités de réponse à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Amy Martin : Chef de Bureau, OCHA Mali, martin23@un.org,

Ibrahima Koné : Chargé d’information publique, OCHA Mali, kone65@un.org

Les communiqués de presse d'OCHA sont disponibles sur www.reliefweb.int