Mail : Cluster Abris et BNA - Rapport de la Retraite Annuelle 2021

I. INTRODUTION

Dans le contexte du Mali, le HCR et l’OIM ont respectivement les responsabilités du lead et de la cofacilitation de la coordination du Cluster Abri & Biens Non-alimentaires (BNA), lequel a une présence dans deux pôles principaux, le centre et le nord du Mali, qui ont eux-mêmes des sous-clusters au niveau des régions.

Depuis l’activation du Cluster Abris & Biens Non-alimentaires au Mali, l’objectif stratégique global est ‘’d’apporter une réponse en abris d’urgence et biens non-alimentaires aux populations affectées les plus vulnérables.’’ Les trois objectifs spécifiques sont (1) collecter, suivre et apporter les réponses conjointes aux besoins vitaux des populations affectées en biens non-alimentaires ; (2) assurer l’accès égalitaire aux abris conformes aux attentes des populations touchées par les chocs ; (3) renforcer les mécanismes de relèvement rapide qui soutiennent la reconstruction aux familles accueillant les déplacés et ayant perdu leurs moyens de subsistance.

L’année 2021 a été marquée principalement par une dégradation du contexte sécuritaire et humanitaire avec un nombre croissant des besoins en abris et biens non alimentaires d’une part, une faible capacité de financement et une restriction de l’accès humanitaire d’autre part. Dans le cadre des réponses et solutions, le cluster a mis en place de nouveaux outils d’analyse des besoins plus systématiques, un plan de renforcement des capacités, et l’intégration de l’approche nexus et genre dans sa stratégie. Cependant, beaucoup de défis sont restés sans réponses ainsi que des gaps structurels à combler pour répondre plus efficacement et convenablement aux besoins en matière d’abris plus décents et en biens non-alimentaires mieux adaptés aux personnes les plus affectées.

La retraite annuelle du Cluster Abri/BNA tenue à Bamako du 18 au 19 novembre 2021, a réuni une trentaine de membres, y compris la Direction Nationale du Développement Social (DNDS), et a permis de faire le bilan des réalisations de 2021, de revisiter les modes opératoires du Cluster, les principaux outils de coordination et d’opération, et projeter les priorités stratégiques pour l’année 2022.

Le présent rapport fait la synthèse des différentes thématiques discutées au cours de l’atelier et les principales recommandations.