Médias : La MINUSMA renouvelle son engagement auprès des radios libres d’Ansongo.

Neuf stations de radios d’Ansongo, membres de l’Union des Radios et Télévisions Libres du Mali (URTEL) ont fait peau neuve ce 27 septembre 2019 grâce à de nouveaux équipements offerts par la MINUSMA. Ce don estimé à près de 26 000 000 FCFA est composé d’émetteurs, de consoles et de dictaphones. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une meilleure collaboration avec les radios communautaires dans l’optique de mieux atteindre les populations et cibler les actions d’information et de sensibilisation des populations sur la promotion de la paix, la cohésion sociale, la culture de la paix et les valeurs intrinsèques des droits humains.

La cérémonie de remise des équipements a mobilisé les autorités gouvernementales de la commune d’Ansongo ainsi que les représentants des neuf radios et la coordination de l’URTEL. Tour à tour, ils se sont félicités des efforts renouvelés de la MINUSMA à l’égard des professionnels de l’information et ont invité les récipiendaires à une utilisation judicieuse du matériel offert.

Pour Oumar Ba, Chef du Bureau régional à Gao, ce projet cadre parfaitement avec les objectifs de la MINUSMA qui se veulent d’apporter un soutien au peuple et au gouvernement malien dans la mise en œuvre du processus de paix et de stabilisation de la Mali. Selon M. Ba, « servir l’information c’est aussi servir l’intérêt public » à travers la diffusion continue d’une information de qualité et des émissions citoyennes. Autant de produits qui contribueront sans doute à la sensibilisation des populations sur des thèmes et sujets en faveur de la promotion de la paix et de la culture de la paix.

De 2014 jusqu’à ce jour, les radions libres de l’URTEL ont constamment bénéficié de l’appui financier de la MINUSMA au travers de projets de sensibilisation, de renforcement des capacités, de construction ou encore de réhabilitation d’infrastructures et d’activités génératrices de revenu. L’ensemble de ces actions atteint plus de 350 000 000 de Francs CFA.

Ce don d’équipements servira sans aucun doute à renforcer l’engagement des radios bénéficiaires du cercle d’Ansongo à accompagner le processus de paix en invitant les auditeurs à adopter la culture de la paix dans leurs actions quotidiennes tout en restant fidèles à l’éthique et à la déontologie journalistique. « J’ai confiance en Ansongo, je compte sur votre responsabilité, votre professionnalisme, votre éthique et votre engagement continu au bénéfice des populations maliennes », a conclu Oumar Ba.