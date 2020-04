Lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent à Gao : La MINUSMA équipe le Centre communautaire de formation des jeunes

La MINUSMA à Gao, à travers sa section de la Réforme du secteur de la sécurité et du Désarmement, démobilisation et réinsertion (RSS-DDR), a officiellement remis un lot de matériel de bureau au Ministère des Affaires religieuses et des Cultes (MARC). Ce lot est destiné à l’équipement du centre communautaire et de formation des jeunes de la région de Gao. Présentement en construction, sa finition est prévue pour le mois de juin de cette année. Ce centre a pour objet de lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent par la formation des jeunes.

Financé grâce au Fonds Fiduciaires des Nations Unies en soutien à la paix et à la sécurité au Mali cet appui logistique s’élève à 325,280 USD, soit environ 197 millions de francs CFA. Il est composé d’écrans, de tablettes numériques, de clés USB, d’appareils photos, de Modems TP, de vidéos projecteurs, d’écrans d’ordinateur, d’onduleur, d’ordinateurs portables et de bureaux, et d’imprimante.

C’est la seconde fois que la MINUSMA accompagne le MARC dans la prévention et de la Lutte contre le terrorisme et de l’extrémisme violent au Mali. « Ce matériel va nous aider dans notre travail et mieux servir les populations, » a déclaré Yacouba Cissé, Point Focal du MARC dans la région à Gao. En réponse au propos de M. Cissé et réitérant le soutien de la MINUSMA, Ndeye Yandé Kane, Cheffe du Bureau régional de la MINUMA par intérim, « se félicite d’avance du bon usage que vous ferez de ce matériel réceptionné pour une meilleure sensibilisions des populations de la région de Gao ».