Lutte contre le paludisme: 3 millions 549 mille enfants bénéficieront du traitement préventif contre le paludisme

Le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé, a procédé, ce jour 22 juillet 2019, au lancement de la 9e édition de la campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier. C'était à Kadiolo dans la commune rurale du Folona, située à une centaine de kilomètres après Sikasso, sur la route de la Côte d'Ivoire.

Cette campagne qui durera 4 mois mobilisera plus de 5000 agents socio sanitaires. Elle aura coûté plus de 7 milliards de francs CFA à l'état malien et ses partenaires. Il s'agit notamment de la Banque Mondiale à travers l’Organisation Ouest Africaine de la Santé, du Fonds Mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme à travers Catholic Relief Services, de l’Unicef, et de l’USAID/PMI à travers ses projets Impact Malaria et Keneya Jemu Kan.