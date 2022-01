Lutte contre le COVID-19 : l’Algérie fait don de 400 000 doses de vaccin au Mali

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, la République de l'Algérie a offert 400 000 doses de vaccin au gouvernement du Mali. Le don à été réceptionné le lundi 24 janvier 2022 à l’aéroport International Président Modibo KEITA de Bamako Sénou par les Ministres des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop, de la Santé et du Développement Social, Diéminatou Sangaré.

L’évènement s’est déroulé en presence du Ministre délégué auprès du Ministre de la Santé et du Développement Social chargé de l’Action humanitaire,de la Solidarité,des Réfugiés et des Déplacés Monsieur Oumarou DIARRA, du Représentant de l'OMS au Mali, Pr Jean Pierre Baptiste et de l'Ambassadeur de l'Algérie au Mali, Monsieur El Haoues RIACHE. Ces nouvelles doses permettront aux autorités santaires, d'approvisionner tous les districts sanitaires impliqués dans la riposte contre le covid-19. La population non encore vaccinée à travers le pays pourra être servie. Le vaccin sera également mis à la disposition de tout volontaire âgé de 18 ans et plus, du personnel de santé et des personnes âgées.

Selon l’envoyé spécial de la République d’Algérie Dilmi Boudjimaa, ce geste de solidarité intervient au moment où les deux pays connaissent la flambée du nouveau Variant, Omicron.

« Le fait de partager ce vaccin avec le Mali est une manière de dire que nous sommes face aux mêmes défis. Cette solidarité s’exprime également à travers notre souci de faire preuve d’humanité avec les populations les plus vulnérables. A travers ce geste de solidarité, nous payons une dette vis-à-vis du Mali. Le Mali et l’Algérie ne sont pas voisins seulement mais des pays frères car tout ce qui peut toucher à la sécurité et à l’unité, nous concerne. Pour cela, nous allons faire en sorte que tout ce qui peut être décidé sur le plan sécuritaire et autre pour que le Mali retrouve sa souveraineté soit réalisé », a rassuré l’emissaire Algérien.

Quant au ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye DIOP, il a exprimé au nom du Président de la Transition toute sa reconnaissance de ce geste venant de l'Algérie.

« Ce qu’il faut retenir, c’est que ce geste est fait au moment où le Mali est sous embargo de la part de la CEDEAO, un embargo que nous avons trouvé inhumain, illégal et injuste qui touche le peuple malien. L’Algérie en tant que pays voisin n’a jamais fermé ses frontières et n’a pas l’intention de les fermer. Donc sa politique s’inscrit dans un engagement constructif avec les plus hautes autorités maliennes. Non seulement l'Algérie ouvrent ses frontières mais aussi elle vient nous aider. C’est un geste que les Maliens peuvent retenir. Nous donnons l’assurance que cette donation arrivera à destination et sera utilisée à bon escient », a promu le ministre Abdoulaye Diop.