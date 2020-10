Lutte contre la Covid-19 : La MINUSMA poursuit son appui

Dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, la MINUSMA procède au lancement du projet à impact rapide « Mobilisation communautaire pour la prévention et la protection contre la pandémie de Covid-19 dans la région de Gao ».

Le sous-préfet central du Cercle de Gao, Modibo Doumbia, a procédé ce 1er octobre 2020 dans les locaux du Conseil Régional de la Jeunesse, au lancement du projet à impact rapide « Mobilisation communautaire pour la prévention et protection contre la pandémie de Covid-19 dans la région de Gao », en présence du directeur régional du développement social et de l’économie solidaire, Moussa Misso, du premier vice-président de l’autorité intérimaire, Zeïda Mohamed, du médecin de la Mission onusienne à Gao, Dr Siva Dubisetty, et du chef du bureau régional de la MINUSMA à Gao, Mohamed El-Amine Souef.

Le coût dudit projet est de plus de 21,8 millions de FCFA (exactement 21 805 000 F CFA) et sera mis en œuvre par l’organisation non-gouvernementale "Union pour un Avenir Ecologique et Solidaire" (UAVES). Il a pour but de sensibiliser dans les langues nationales environ 6 000 personnes des cercles d’Ansongo, Bourem et Gao sur les mesures de prévention et de protection contre la Covid-19, mais également à contrer la désinformation face à cette pandémie, à travers la création et l’animation de plateformes en ligne (Blog, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc.). Cette initiative prévoit des séances d’information et des modules de formation ciblés au profit de 110 jeunes volontaires issus des localités de zones d’intervention, pour assurer le relais de communication sur la prévention, la protection contre le virus en étroite collaboration avec les leaders communautaires (chef coutumiers et religieux, élus, service de santé, etc.).

Ce projet est conforme à la résolution 2531 du Conseil de sécurité en rapport avec les Projets à impact rapide : « […] Contribuer à la création d’un environnement sûr pour les projets à effet rapide, afin de concourir directement à la mise en œuvre de l’Accord dans le nord du Mali ou de répondre à des besoins particuliers dans le centre du pays, en se fondant sur une analyse approfondie du conflit […] ».

Lors de la cérémonie, Mohamed El-Amine Souef, a rappelé les effets négatifs de la pandémie de Covid-19, tout en insistant sur l’adoption de nouvelles habitudes pour réduire le risque de propagation. « Le coronavirus n’est pas derrière nous. Agissons ensemble pour le vaincre ». C’est le message qu’il a martelé à l’audience constituée principalement de jeunes volontaires qui auront pour tâche de mener des activités de sensibilisation afin qu’elles puissent avoir un effet multiplicateur, notamment dans les trois cercles de la région de Gao.

Le Chef du Bureau Régional de la MINUSMA a aussi souligné l’appui continu des Nations unies au Plan national de réponse contre le Covid-19, en remettant aux autorités régionales de Gao, en début du mois de septembre 2020, 2.5 tonnes de matériel de lutte contre la pandémie.