Lutte contre la COVID-19 : 100 620 doses du vaccin PFIZER offertes par les Etats-Unis au Mali

La ministre de la Santé et du Développement social Mme Diéminatou SANGARÉ a réceptionné 100 620 doses de vaccin PFIZER ce vendredi 18 mars 2022.Elles ont été offertes par les Etats-Unis à travers l’initiative COVAX. Cette cérémonie tenue à l'aéroport international Président Modibo KEITA Sénou a enregistré la présence de la secrétaire d’Etat adjointe américaine aux affaires des organisations internationales Michelle J. Sison,du représentant résident de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Pr. Jean Pierre Baptiste et de la représentante adjointe du fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) au Mali Andrea Berther.

Cette première donation de 100. 620 doses sur 1.082.250 doses attendues pour le Mali du vaccin PFIZER est le fruit d’une collaboration entre les deux pays et la facilité de COVAX. Le vaccin PFIZER se conserve à une basse température négative entre -80° et -86°C. Il a une durée de quatre à cinq mois. Il s’administre à deux doses à un intervalle de 4 semaines. Avec PFIZER, il est recommandé une 3ème dose entre 3 à 4 mois après la deuxième dose pour renforcer la réponse immunitaire chez les sujets âgés de 60 ans et plus et les porteurs de comorbidités.

A travers cette donation les États-Unis veulent protéger les citoyens maliens, en particulier les plus vulnérables contre la Covid 19 selon la secrétaire d’Etat adjointe américaine aux affaires des organisations internationales Michelle J. Sison « Les dirigeants, les communautés, les familles et les individus doivent travailler ensemble avec leurs prestataires de soins de santé de 1ere ligne pour que ces vaccins parviennent aux personnes qui en ont besoin. Le travail de vaccination du monde nécessite une coopération internationale. Le mécanisme COVAX a été essentiel à cet effort. L'UNICEF et l'OMS sont des partenaires essentiels du ministère de la Santé ici au Mali. Le gouvernement japonais a apporté un soutien essentiel à la mise en place de la Chaîne de Froid Intense, nécessaire pour le vaccin Pfizer. Il s’agit d’un excellent exemple de coopération internationale visant à renforcer la capacité du système de santé malien à prendre en charge les vaccins COVID-19, ainsi que d'autres vaccins qui pourraient nécessiter un stockage similaire à l'avenir », a-t-elle souligné.

Quant à la conservation, le Pr.Jean Pierre Baptiste, représentant de l'OMS a rassuré que « Tout le nécessaire a été fait avec les différents partenaires pour doter le Mali de tout ce qui est stockage de ces vaccins, qui nécessitent une conservation assez sérieuse....Nous voyons une nette amélioration au niveau de la couverture vaccinale de la COVID-19. Nous espérons vacciner 70% de la population malienne d’ici à la fin de l’année », a déclaré le Représentant Résident de l’OMS au Mali.

Selon la ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou SANGARÉ, ces 100. 620 doses du vaccin PFIZER seront réparties, pour un départ, entre les six communes du District de Bamako, les communes de Kati et Kalabancoro pour mieux maitriser l’introduction du vaccin avant de l’étendre dans tout le pays. Une cible de 12 ans et plus jamais été vaccinées sera concernée par l’administration de cet antigène, a rassuré la ministre SANGARE.

Elle poursuivra en disant ceci : « Un objectif de 70% de personnes vaccinées d’ici à fin décembre 2022 soit 9. 477. 250 personnes âgées de 12 ans et plus. Au cours de cette vaccination contre la covid-19, de nouvelles cibles vulnérables seront aussi concernées à savoir les femmes enceintes et les femmes allaitantes. En dehors des trois stratégies classiques (fixe, avancée et mobiles) d’autres stratégies novatrices seront utilisées pour atteindre ces cibles. Il s’agit de la stratégie porte à porte, la vaccination anti-covid-19 dans les marchés, les gares routières, les universités ou dans les sites de regroupement, les stratégies d’opportunité seront également mises en œuvre.

Ccom MSDS