L'Union européenne mobilise la communauté internationale pour la région du Sahel

Bruxelles, le 23 février 2018

La communauté internationale se mobilise fortement pour la stabilité politique, la sécurité et le développement des pays du G5 Sahel.

La Conférence internationale de haut niveau sur le Sahel qui s'est tenue aujourd'hui à Bruxelles sous l'égide de l'Union européenne, des Nations Unies, de l'Union africaine et du groupe des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) a permis de confirmer l'engagement politique aux côtés des pays du Sahel, de mobiliser un montant de 414 millions d'euros en soutien à la Force conjointe du G5 Sahel, et de renforcer la coordination et l'efficacité de l'aide au développement durable de la région.

A cette occasion, le président Jean-Claude Juncker a déclaré: "Face à tant de facteurs d'instabilité si étroitement liés les uns aux autres, les réponses que nous apportons doivent être conséquemment ambitieuses et complètes. Sécurité et développement vont de pair et nous devons continuer à mobiliser tous les instruments dont nous disposons pour en garantir des effets visibles dans la région. Avec 100 millions d'euros mobilisés par l'Union européenne, nous doublons ainsi notre soutien en faveur de l'opérationnalisation de la Force conjointe du G5 Sahel, et je suis heureux de constater que tous les partenaires et amis du Sahel se sont joints à nos efforts."

Principaux résultats de la Conférence :

Un soutien politique renforcé : le communiqué final adopté réaffirme l'engagement à aider les pays du G5 Sahel à réunir les conditions d'une plus grande stabilité dans la région. Un soutien important a notamment été apporté au processus de paix au Mali ; ceux qui en entravent la mise en œuvre s'exposent à des sanctions a-t-il été rappelé. Une augmentation de l'aide financière en faveur de la sécurité : l'UE a doublé son financement à la Force conjointe du G5 Sahel portant ainsi son soutien à 100 millions d'euros, afin d'améliorer la sécurité régionale et de lutter contre le terrorisme. L'Union européenne et ses Etats membres contribuent ainsi conjointement à la moitié du soutien international à la Force conjointe. Cet appui renforcé répond pleinement aux besoins de la Force conjointe et lui permettra de se doter des moyens nécessaires pour améliorer les conditions de sécurité dans la région. Une meilleure coordination des efforts de développement : avec 8 milliards d'euros d'aide au développement (2014-2020), l'UE est le principal donateur pour les pays du G5 Sahel. L'UE joue un rôle majeur au sein de l'Alliance pour le Sahel, lancée en juillet 2017, et qui vise à coordonner et acheminer l'aide de manière plus efficace dans les zones les plus fragiles de la région. Cette initiative demeure ouverte à tous les partenaires de la communauté internationale souhaitant y prendre part. Contexte

L'UE utilise tous les instruments à sa disposition pour soutenir les efforts de développement dans la région, notamment à travers le "Fonds fiduciaire d'urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique", pour lequel 843 millions d'euros ont déjà été engagés. L'UE est également un membre et un promoteur clé de l'Alliance pour le Sahel, récemment créée afin de coordonner l'aide au développement existante de l'UE et des États membres dans la région, de façon plus rapide et organisée.

En 2014, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont créé le groupe de pays du "G5 Sahel" pour favoriser une coopération plus étroite et relever les défis régionaux majeurs auxquels ils doivent faire face, notamment l'extrême pauvreté, le terrorisme et le trafic d'êtres humains, et qui ont des répercussions potentielles hors de la région. Depuis lors, l'UE a intensifié sa coopération avec cette initiative africaine afin de construire un partenariat solide sur divers fronts: le dialogue politique, l'aide au développement et l'aide humanitaire, ainsi que le renforcement de la sécurité et la lutte contre la migration irrégulière.

En outre, l'UE est aussi un acteur clé dans la région en matière de sécurité avec trois missions opérationnelles dans le cadre de sa Politique Commune de Sécurité et de Défense (PSDC): EUCAP Sahel Niger, EUCAP Sahel Mali et la mission de formation de l'UE (EUTM) au Mali.