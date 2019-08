Les populations frontalières face aux conflits et à la violence armée dans le Liptako-Gourma : Expériences et perceptions locales à la frontière Mali-Burkina et Mali-Niger, Juillet 2019

1. UNE ANALYSE POUR INFORMER L’ACTION

1.1 Contexte : une évaluation participative des besoins de sécurité communautaire dans le cadre du programme Gestion et Sécurité aux Frontières

Dans le cadre du programme « Gestion et Sécurité aux Frontières : Renforcer la résilience des communautés frontalières face aux conflits et à la violence armée dans le Liptako Gourma », le Groupe Danois de Déminage (DDG), une unité spécialisée au sein du Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC), réalise des analyses régulières des dynamiques et de violence armée qui impactent la sécurité des communautés frontalières.

En Février 2019, DDG a mené une enquête d’évaluation participative des besoins dans certaines zones de la bande transfrontalière, afin d’appréhender la nature des perceptions, relations et dynamiques locales de conflictualité et de violence armée impactant les populations civiles vivant en des points déterminés de la bande frontalière qui traverse le LiptakoGourma. D’un point de vue programmatique, l’enjeu de cette enquête était de déterminer l’opportunité de densifier les zones de couvertures du programme sur les couloirs transfrontaliers Koro-Thiou d’une part, et Ouatagouna-Ayorou d’autre part, en intégrant de nouvelles localités à la programmation existante. Cependant, les données recueillies permettent de dégager une analyse contextuelle susceptible d’intéresser une plus large gamme d’acteurs.

C’est l’ambition de ce document d’analyse.