Les Nations Unies participent au renforcement de la sécurité des populations de Tombouctou à travers la remise de six postes de contrôle au profit des FAMa et le lancement de la réhabilitation de la route de l’Aéroport

Tombouctou, le 30 avril 2019 - Une délégation composée de l’Ambassadrice du Royaume du Danemark, Mme Marianne Kress, de l’Ambassadeur du Canada, M. Louis Verret, de la Chargée d’Affaires du Royaume de la Norvège, Mme Synne Emilie Bjornra, du Chef de la Coopération du Danemark, M. Anders Bitsch Karlsen, du Directeur Régional des Routes, M. Almahamoud Touré représentant le Ministère des Infrastructures et de l’équipement du Mali et de la Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire Générale de l’ONU pour la MINUSMA et Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies au Mali, Mme Mbaranga Gasarabwe, se sont rendus à Tombouctou ce lundi 29 avril pour visiter plusieurs projets financés par les Nations Unies à travers le Fonds Fiduciaire pour la Paix et la Sécurité au Mali.

En présence du Gouverneur de Tombouctou et du Commandant de la Zone des FAMa, la Délégation a officiellement remis six postes de contrôle situés autour du périmètre de la ville de Tombouctou aux Forces armées maliennes. Le renforcement de ces infrastructures sécuritaires contribuera à soutenir les FAMa dans leur tâche de sécurisation des personnes et de leurs biens par l’amélioration des conditions de sécurité dans la ville. D’un montant d’environ 263 millions de francs CFA, ces postes de contrôle ont pu être renforcés grâce aux contributions du Canada et du Royaume de la Norvège.

La Délégation a ensuite procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route menant de l’aéroport de Tombouctou à la ville, conjointement avec le Directeur Régional des routes et le Gouverneur de Tombouctou. D’environ 1 milliard 264 millions de FCFA ce projet est financé grâce à la contribution du Royaume du Danemark et a été développé en étroite collaboration avec les autorités maliennes depuis plusieurs années. Il permettra d’améliorer la sécurité et faciliter la circulation des personnes et des biens sur cet axe d’environ 4 kilomètres.

Le Fonds Fiduciaire en soutien à la paix et la sécurité au Mali (Trust Fund) est un fonds multi-donateurs qui vise à apporter un appui aux Forces de défense et de sécurité maliennes, assister le Gouvernement malien dans ses efforts pour assurer une paix durable, le retour de l’autorité de l’État, de la sécurité, de la justice et de l’ordre constitutionnel et à soutenir les cruciales interventions humanitaires et d’aide au développement concourant aux efforts à court et à long-terme de la communauté internationale pour résoudre la crise au Mali.