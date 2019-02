Les Nations Unies à Mopti pour le suivi du Plan de sécurisation Intégrée des Régions du Centre

Mopti, le 07 et 08 février 2019. La Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire Général de l’ONU pour la MINUSMA, Coordonnatrice Résidente du système des Nations Unies et Coordonnatrice Humanitaire au Mali, Mme Mbaranga Gasarabwe, a dirigé une délégation comprenant la MINUSMA et des agences des Nations Unies. La visite de deux jours dans la région de Mopti avait pour objectif d’étudier le progrès de la mise en œuvre du Plan de sécurisation Intégrée des Régions du Centre (PSIRC) qui a été lancé en Octobre 2018.

Durant sa visite aux bureaux de OCHA et du PNUD, Mme Gasarabwe a souligné le rôle crucial de la coordination civilo-militaire ainsi que le lien entre développement et humanitaire afin d'obtenir des résultats tangibles pour les populations locales. Les agences des Nations Unies ont fait valoir que la cohésion sociale devrait être renforcée puisqu’elle est essentielle non seulement pour l'accès, mais aussi pour la stabilité de la région du Centre. Les partenaires de l’ONU incluant les ONGs ont plaidé pour protéger les enfants et les familles déplacées, victimes des conflits intercommunautaires. Ils ont également préconisé d'aider la région à relancer ses activités économiques.

La rencontre avec le Général Sidi Alassane Touré, Gouverneur de la région de Mopti, ainsi que les acteurs de mise en œuvre du PSIRC a permis à la délégation Onusienne de s’imprégner de l’avancement du programme. Le PSIRC, validé par un décret présidentiel en août 2018, couvre quatre axes thématiques : la sécurité, la gouvernance, le développement et la communication. Un plan d’action 2019-2020 avec les ressources requises a été proposé. Sur le plan de la sécurisation, le chef de l’exécutif régional a mentionné les efforts qui ont été déjà déployés tels que l’installation des postes de sécurité dans les zones les plus vulnérables de la région notamment à Kouakourou, Dialloubé, Ourbé-Doudé, Korombana, Ténenkou, Youwarou, Douentza, Mondoro, Kouloko.

Mme la Coordonnatrice Résidente du système des Nations Unies et Cheffe Adjointe de la MINUSMA a rassuré les différents représentants que le Système des Nations Unies accompagne la région face à ses divers défis. Elle s’est dit satisfaite de l’avancement du plan : « Nous avons constaté un engagement sans faille pour la mise en œuvre du PSRIC. Nous nous réjouissons de voir que la lutte contre l’impunité et le développement économique et social, sont les priorités des autorités » a-t-elle attesté.

Une visite guidée sur le site de cantonnement des groupes armés à Soufroulaiye dans le cadre du programme de réduction des violences et le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion (DDR), fut l’un des temps fort de la visite. La cheffe de la délégation a promis de porter le plaidoyer à différents endroits sur les préoccupations et besoins de la région.

Un point de presse a été animé aux locaux de la MINUSMA à Mopti, l’occasion fut bonne pour la Cheffe adjointe afin d’expliquer les efforts et les réalisations de l’État pour la stabilisation du centre et les mécanismes de gestion de conflits pacifiques. Elle a rappelé la richesse culturelle du Mali sur laquelle devrait se bâtir les solutions. Elle a également indiqué l’importance du redéploiement de l’autorité de l’Etat qui permettra de rétablir la justice et les services sociaux de bases. Elle a insisté sur l’implication des femmes et des jeunes dans la prévention des conflits et dans la gestion de la chose publique à travers les différents projets conjoints des Nations Unies tels que ceux du Fonds pour la consolidation de la paix.

Pour conclure la visite, Mme Gasarabwe a souligné que les agences de l’ONU et la MINUSMA travaillent ensemble pour supporter les autorités locales à mieux gérer les défis de la région en se concentrant sur une approche globale axée sur la jeunesse et l'emploi. Elle a ajouté que la MINUSMA intervient dans la région par le partage de l'information et la coordination des opérations avec les homologues du gouvernement et les partenaires en respectant les principes humanitaires.