Les Nations Unies au Mali célèbrent la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l'assistance à la lutte antimines (4 avril).

31 mars 2022, Bamako - Aujourd’hui 4 avril, les Nations Unies au Mali marquent la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l'assistance à la lutte antimines (IMAD), autour du thème cette année “Des terrains sûrs, des pas sûrs, des maisons sûres".

En ce jour nous soulignons nos avancées, et réfléchissons à ce qu’il reste à faire afin d'éradiquer la menace explosive à laquelle nous faisons tous face, au Mali.

Ici, le service de lutte antimines (UNMAS), qui fait autant partie de la MINUSMA que de l’Equipe pays des Nations Unies, travaille avec les partenaires de la lutte antimines nationaux et internationaux, ainsi qu’avec les contingents des Nations unies pour aider à créer des conditions plus sûres pour les populations, les opérations d’aide humanitaire et de maintien de la paix ainsi que pour les initiatives de développement.

Depuis l'arrivée de la MINUSMA en 2013, UNMAS a enregistré 1,350 incidents liés aux engins explosifs improvisés (EEI), ayant tué 804 victimes et blessé 2,175 autres. En 2021, le nombre et la fréquence des attaques a augmenté d’une moyenne de 14 incidents par mois en 2020, à 19 en 2021.

En 2021, les casques bleus de la MINUSMA ont enregistré le pourcentage le plus élevé de victimes, 35%, suivis par les Forces sécurité maliennes avec 31% et les civils avec 25%.

La question que nous nous posons aujourd’hui est si nous apportons un changement.

La réponse est oui.

Nous avons créé “Des terrains sûrs”. Dans le cadre de la campagne mondiale “transformer les champs de mines en terrains de jeu” lancée par le Secrétaire général des Nations Unies en 2019, autour de l’objectif de décontaminer la terre de mines antipersonnels et d’autres engins explosifs afin de la rendre sûre pour le développement, nous progressons durablement.

UNMAS continue à fournir des formations et du conseil, ainsi que des équipements spécialisés et un mentorat aux contingents de maintien de la paix venus du monde entier. Au cours de 2021, les casques bleus de la MINUSMA ont détecté et neutralisé près de la moitié des EEI qu’ils ont rencontré avant qu’ils ne puissent exploser, témoignant du cadre complet de mitigation du risque. La détection d’EEI par la MINUSMA sauve des vies, prévient des blessures catastrophiques, ainsi que la perte d'équipement de haute valeur.

Nous créons “des pas sûrs”. Bien trop de personnes appréhendent les déplacements, ne sachant pas si elles déclencheront un engin explosif qui pourrait les mutiler ou les tuer.

Nous créons “des maisons sûres”. Rien ne vaut chez soi et il est difficile de se sentir chez soi sans la sécurité et la communauté.

Les civils restent particulièrement vulnérables aux engins explosifs au Mali. Les usagers de la route et les civils se rendant au marché sont parmi les plus à risque d’engins explosifs improvisés, car ces derniers sont principalement placés le long des routes. En 2020, les civils représentent 49% des victimes, et en 2021, 25%.

En 2021, UNMAS a organisé des séances d'éducation au risque des engins explosifs pour plus de 1,000 personnes déplacées internes et plus de 40,000 personnes à Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou, Tessalit et Tombouctou afin de promouvoir des comportements plus sûrs face aux engins explosifs. Ces formations élargies ont un impact positif sur les communautés plus reculées et renforcent la résilience des plus vulnérables.

Malgré une menace qui s’intensifie, le service de lutte antimines au Mali, conjointement avec la MINUSMA et la communauté plus large des Nations Unies, demeure engagé et déterminé. Allant de l’avant, nous continuerons à contribuer à "des terrains sûrs, des pas sûrs, des maisons sûres" partout au Mali.

