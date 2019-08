Les habitants de Tombouctou et de Tarabangou reçoivent et échangent avec le personnel de la MINUSMA sur son Mandat

La MINUSMA, à travers son Bureau de la Communication stratégique et de l’Information publique (PIO), a organisé deux séances de sensibilisation et d’information sur son Mandat, et sur le rôle de son personnel en uniforme dans la protection des civils. C’était les 14 et 15 août dernier, au profit de femmes leaders de Tombouctou ainsi que d’agriculteurs et d’éleveurs de Tarabangou, (à 7km au sud-est de Tombouctou).

Les rencontres ont réuni au total 200 personnes parmi lesquelles, des femmes leaders venant des différents quartiers de la ville, ainsi que des paysans en provenance des Communes d’Alafia, de Lafia, et de Salam. La MINUSMA était représentée par des membres des sections PIO, Affaires Civiles, Réforme du Secteur de la Sécurité et du Désarmement, de la Démobilisation et de la Réinsertion (RSS-DDR) ainsi que par des éléments de la Police des Nations Unies (UNPOL), des Militaires Observateurs (MILOBs) et des officiers de la Force. Au menu des échanges ont figuré : le rôle de la Mission onusienne dans le processus de paix, notamment celui du personnel en uniforme dans la protection des civils.

