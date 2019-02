Les habitants de Dougourakoro se familiarisent avec le mandat et le rôle de la MINUSMA

Le 12 février, la MINUSMA, à travers sa Division de la Communication Stratégique et de l’Information Publique (DCSIP)et sa composante militaire (Force),a tenu une activité de sensibilisation et d’information à Dougourakoro, commune située dans la région de Koulikoro.

L’objectif de cette rencontre était d’informer les leaders communautaires et les populations sur le Mandat de la MINUSMA et le rôle des Casques bleus dans la stabilisation du Mali.

L’activité a réuni l’imam, un conseiller du Chef coutumier et plusieurs responsables de la localité. Près de 300 personnes, dont 90 femmes et des jeunes leaders d’associations, ont participé à cette activité. L’activité a démarré par des prières par l’Imam suivies des mots de bienvenu du représentant du Chef de village.

Les membres de l’équipes de la MINUSMA, chargées de la sensibilisation ont expliqué une heure durant, la crise multidimensionnelle de 2012 au Mali qui a entraîné l’intervention de la MINUSMA en 2013, ainsi que les actions spécifiques des Casques bleus pour la stabilisation du pays.

Beaucoup de questions liées au processus de paix et de réconciliation, au terrorisme et au processus de Désarmement, Démobilisation, Réintégration (DDR) ont été posées par les participants. Avant de conclure la séance, le représentant du Chef de village a tenu à remercier la MINUSMA d’avoir initié cet échange : « c’est la plus belle manière d’informer les populations maliennes sur ce qui se passe ». Il a demandé à ce que des activités similaires soient programmées partout au Mali pour toucher l’ensemble de la population.

Beaucoup de participants ont également souligné que c’était la première fois qu’ils échangeaient directement avec la MINUSMA sur son rôle au Mali. Être avec des Casques Bleus et échanger directement avec eux était une grande opportunité pour connaître leur travail.

Deux influenceurs maliens, qui avaient participé à une formation de sensibilisation sur le Mandat de la MINUSMA, étaient présents lors de cette activité. Ils ont pu témoigner à travers des réponses qu’ils ont apporté à certaines questions des participants, notamment sur le Mandat de la MINUSMA.