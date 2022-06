Les femmes d’Amachach prêtes à améliorer les conditions de vie de leur village

L’association des femmes « Tedemte » (la goutte en Tamasheq) du village d’Amachach (cercle de Tessalit) a reçu le 06 juin 2022, les clefs de leur nouveau périmètre maraîcher aménagé et équipé par la MINUSMA. Cet ouvrage leur permettra d’améliorer les conditions de vie de leurs familles et des habitants du village.

Lancé en février 2022, ce projet à effet rapide de 25 millions de francs CFA est une initiative parrainée par le contingent tchadien de la MINUSMA dans le cadre de ses actions de coopération civilo-militaires (CIMIC).

Rahmoutou DIALLO, 37 ans et mère de deux enfants, est la présidente de cette association de 26 femmes explique les changements qui seront induits par ce projet. « Grâce à ce périmètre entièrement clôturé et doté d’un forage équipé d’un château de 10 m3, nous devrions pouvoir renforcer nos activités maraichères en vue d’améliorer sensiblement les conditions de vie des habitants du village ». Par ailleurs, « avec la formation sur les techniques de maraîchage et la gestion des activités génératrices de revenus (AGR), nous avons renforcé nos notions dans ce domaine. Depuis la création de notre association, les membres cotisent chaque mois la somme de 1 500 Francs CFA. Cette cagnotte permet aux femmes de mener des activités commerciales et de rembourser l’argent emprunté », a-t-elle expliqué pour illustrer la détermination et la résilience des membres de Tedemte.

« Cette initiative est novatrice pour nous, habitants d’Amachach, car depuis sa conception, les bénéficiaires ont été mises au premier plan. Ce projet a ainsi abouti à un périmètre maraicher pour les femmes et une borne fontaine qui donne accès à l’eau potable à tous les habitants de la localité », a confié Boubacar Ag HASNI, l’un des habitants.

Les activités économiques de la commune de Tessalit sont principalement l’élevage et le commerce. Les populations locales y ont ajouté le maraîchage vu l’abondance des nappes phréatiques dans cette zone. Si l’élevage et le commerce sont des activités dominées par les hommes, les femmes occupent une place non négligeable dans le secteur maraicher.

« Les femmes qui veulent pratiquer cette activité ne bénéficient pas souvent de tout l’appui nécessaire depuis le déclenchement de la crise en 2012. La MINUSMA, à travers ses différentes composantes à Kidal, participe depuis plusieurs années aux efforts de réduction des inégalités et de relance de l’économie locale, avec un accent particulier sur l’autonomisation des femmes », a précisé Aicha Belco MAIGA, présidente de l’ONG EFFAD, qui a mis en œuvre le projet.

« Nous espérons que dans quelques semaines, ces femmes pourront produire des légumes frais afin de répondre aux besoins d’une clientèle bien présente dans le village et dans le camp abritant les Forces de défense et de sécurité maliennes et les Casques bleus », a souhaité El Hadji Ibrahima Boly DIENE, chef du bureau régional de la MINUSMA à Kidal. « La MINUSMA priorisera les initiatives permettant aux femmes de promouvoir et de diversifier leurs sources de revenus, mais également d’avoir accès à l’eau potable en toute saison. C’est ce qui concrétise notre engagement à accompagner les populations maliennes », a-t-il souligné.