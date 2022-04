Les communes d’Ansongo et de Labbezanga ont désormais leur police de proximité

Les populations d'Ansongo et de Labbezanga ont eu droit à une série d'activités en faveur de la mise en œuvre de la Police de proximité du 31 mars au 1er avril 2022. Elles interviennent après le lancement officiel, le 8 juin 2021, du projet police de proximité par la Police de la MINUSMA (UNPOL) dans la région de Gao. Plus de 450 participants dont ceux venus de Labbezanga en raison de la situation sécuritaire qui y prévaut, ont pris part aux séances de sensibilisation sur le concept de la police de proximité. L'implication des femmes dans sa mise en œuvre, l'insertion des jeunes filles dans les Forces de sécurité maliennes, le danger des stupéfiants et la formation des membres des comités consultatifs de sécurité des deux communes ont été entre autres les sujets abordés.

Au lancement des activités, en présence du maire d'Ansongo, le président de l'autorité intérimaire et du sous-préfet de Ouattagouna, le préfet du cercle d'Ansongo Agaly AKLININE a invité « toute la population à s'investir dans la fourniture de renseignements aux Forces de sécurité maliennes (FSM), à collaborer avec elles, à leur dénoncer les criminels et à éviter la consommation des stupéfiants ». La Police de proximité, comme son nom l'indique, a pour objectif de rapprocher les FSM des communautés afin de réinstaurer la confiance entre elles et les populations et d'amener les populations d'Ansongo et de Labbezanga à adopter des comportements nouveaux pour plus de sécurité.

UNPOL s'est engagée à accompagner ses partenaires maliens dans les efforts de paix consentis et dans le renforcement du lien de confiance entre la population malienne et les forces de sécurité. Selon Aristide AKPO, Conseiller en police de proximité au sein de l'UNPOL, l'approche de la sécurité de proximité dite « Police de proximité » est « une démarche de gestion de la sécurité publique axée sur la participation des communautés ». Elle s'avère être une voie novatrice pour les services de sécurité. Elle tire sa source dans les nouvelles méthodes de travail et le maillage territorial des Forces de sécurité maliennes. « Les communautés doivent s'impliquer dans la résolution des problèmes de sécurité et les forces de sécurité doivent se rapprocher de la population pour recueillir leurs besoins en sécurité... » a-t-il ajouté.

« Chères populations, nous en tant que force de sécurité publique, nous avons en charge votre sécurité. C'est pourquoi nous vous demandons de collaborer avec nous... » a déclaré, le Commissaire de police Elie DEMBELE, Commissaire de la ville d'Ansongo. Il a présenté à l'assistance des exemples pratiques qui faciliteront l'opérationnalisation de la police de proximité dans la ville d'Ansongo.

35 membres des comités consultatifs de sécurité installés dans les communes de Labbezanga et d'Ansongo ont été formés sur leurs rôles dans l'organe consultatif. Par ailleurs, les femmes ont été sensibilisées sur leur implication dans la mise en œuvre de la police de proximité. Saisissant l'opportunité, l'équipe genre de l'UNPOL à Gao a invité les jeunes filles à postuler aux différents concours de recrutement au sein des Forces de sécurité maliennes afin d'apporter leurs contributions dans l'édification du pays.