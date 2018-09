Les armements et l’instruction sur le tir au cœur d’un atelier au profit des forces de défense et de sécurité maliennes à Gao

Du 3 au 7 septembre dernier, la Police des Nations Unies (UNPOL) a organisé un atelier de formation des Forces de Défense et de Sécurité maliennes (FDSM) sur l’armement et l’instruction sur le tir. L’atelier avait lieu au camp de la MINUSMA dans la cité des Askia.

Durant ces 5 jours, les FDSM ont suivi plusieurs modules de formation : les mesures de sécurité et d’entretien des armes, les procédures d’emploi du pistolet automatique, les arrêts mécaniques et leurs résolutions, les procédures d’emploi des fusils d’assaut, les pointages, les rechargements. « Cette formation nous permet d’être vraiment opérationnel sur n’importe quel terrain, » a confié l’agent Mamita Amara de la Garde Nationale à Gao.

Cette formation a profité à 25 agents des FDSM et a été dispensée par Thierry Schindler d’UNPOL : « Le but de cette formation est de familiariser les participants à des techniques d’appréhension de suspects à bord de véhicules. Au cours de l’exercice, un élément des forces de l’ordre restait en appui de son groupe pendant que les autres appréhendaient l’individu. Nous sommes ici dans le cadre d’une intervention de basse intensité, face à de la criminalité organisée mais pas du terrorisme ».

La région de Gao connaît de plus en plus de cas de braquages et de crimes organisés. C’est pourquoi les participants ont montré un vif intérêt pour cette formation, comme l’explique le sergent-chef François Kamate : « Nous avons beaucoup appris grâce aux exercices pratiques faits avec nos armes de services qui sont des pistolets automatiques et des kalachnikovs. Nous avons aussi appris sur l’interpellation des individus à bord de leurs véhicules. Ces différentes formations enrichissent notre carrière et nous permettent d’être encore plus efficace sur le terrain ».

Depuis son déploiement dans les régions de Gao et Ménaka, la Police des Nations Unies (UNPOL) organise pratiquement chaque semaine, des séances de formation au profit des FDSM. En plus de ces renforcements de capacités, elle a réalisé plusieurs projets de réhabilitation et d’équipement des services de sécurités maliens au niveau des capitales régionales et des cercles desrégions de Gao et Ménaka.