Le Vestibule de veille pour les femmes et les filles accueille la Sous-secrétaire générale de l’ONU pour l’Afrique

La rencontre avec des Femmes leaders du Mali au Vestibule de veille pour les femmes et les filles (VVFF) à Bamako figurait, le 23 février, en bonne place dans l’agenda de la visite officielle de Martha POBEE. Deux heures durant, l’invitée d’honneur a pu découvrir cette structure qui veille à l’inclusion des femmes dans les différents processus politiques en cours et échanger avec ses animatrices et bénéficiaires.

Martha POBEE a reçu une présentation détaillée du concept du Vestibule de veille avec deux simulations pour lui permettre de percevoir l’importance de l’accompagnement offert par cet outil aux femmes et aux filles. Le premier exercice fictif mettait en scène deux candidats de partis politiques différents, un homme et une femme, venant déposer leurs dossiers de candidature aux élections législatives. Le candidat masculin venait déposer un dossier qui ne respectait pas la prescription de la loi 2015-052 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives. Elle fixe à 30% les postes électifs et nominatifs qui doivent être attribués aux femmes.

Le deuxième exercice portait sur la formation des femmes et des jeunes pour mettre en exergue le mentorat et le renforcement des capacités pris en charge par des femmes déjà engagées dans la politique. L’un des moments forts de cette activité a été la projection du court métrage intitulé « Des arbres à palabres ». Les cris de cœur lancés par les femmes des régions du Nord du Mali dénonçant les problèmes de gouvernance qui entraînent le manque d’eau, le chômage des femmes et des jeunes, ou encore, l’insécurité dont elles sont victimes ont fortement touché Mme POBEE qui a salué leur courage. Ces propos ont été relayés par les femmes et les jeunes leaders présents. Parlant d'une seule voix, tous ont souligné l'importance de la participation des femmes et des jeunes dans les processus politique et électoral. Ils ont également saisi l'occasion pour souligner l'importance d'un soutien continu de la MINUSMA et de ses partenaires.

Permettre aux femmes de jouer pleinement le rôle crucial qui est le leur

« Notre travail est de sensibiliser, former les femmes, renforcer leurs capacités par rapport à leur participation politique au processus électoral et transitoire, » explique Fanta SISSOKO KONATÉ, Coordinatrice du projet du Vestibule, qui poursuit et détaille l’action de cet outil au quotidien : « on va vers les femmes pour qu’elles puissent venir au vestibule, on va faire des séances d’animation par rapport à la citoyenneté, au leadership féminin, à la loi électorale et à la loi 052-2015 ». En contact avec de nombreuses associations à travers le district de Bamako, Mme KONATÉ estime que le Vestibule à un impact positif sur le niveau d’engagement des femmes. L’une des bénéficiaires, Assanatou MACALOU DOUMBIA l’atteste : « avant d’arriver au Vestibule, je n’avais aucune idée de ce qu’était la loi 2015-052. J’ai toujours joui d’une certaine popularité dans mon quartier et mes voisines venaient souvent me demander de me présenter aux élections, chose que je refusais catégoriquement. Grâce au Vestibule, j’ai pris confiance et je suis prête à me présenter aux futures élections, » martèle avec assurance cette mère de famille.

Bamako, point de départ vers le reste du Mali

Projet à vocation nationale, le VVFF est présent à Bamako mais aussi dans les régions de Gao, Ménaka, Tombouctou, Taoudéni, Kidal et Mopti, où les activités commenceront à partir du 25 février prochain. Chargée de mettre en place les Vestibules dans ces régions, Coumba TRAORÉ, Directrice e’PRE Conseil, souligne le caractère inclusif de ce dispositif. « Nous sommes dans un partenariat avec les gouvernorats, les collectivités territoriales, les organisations féminines et l’ensemble des services déconcentrés de l’Etat, parce que la participation politique des femmes dans le processus électoral concerne l’ensemble des acteurs de ce processus. Que ce soient les partis politiques, les organisations de la société civile, ou les autorités locales déconcentrées et décentralisées ». À Bamako, 798 femmes et 112 hommes ont déjà bénéficié de cet accompagnement. « Dans les régions du Nord et du Centre, ce sont plus de 1 500 femmes qui vont bénéficier de cet accompagnement, » précise Mme TRAORÉ. Son objectif est « de passer à une quantité critique de femmes dans les instances de gouvernance locales et nationales. Lorsqu’une femme est engagée, elle est actrice de son développement mais aussi actrice du développement de la Nation, parce que c’est d’elles que tout part. Elles (les femmes) ont la capacité et cette intelligence collective de mener et de porter les projets au bénéfice direct des populations et des communautés. Elles sont le facteur impactant de la paix et du développement ».

Ce point de vue de la Directrice d’ACE conseil sur le rôle des femmes est partagé par la Sous-secrétaire des Nations Unies pour l’Afrique. Appréciant cette visite guidée du Vestibule, Mme POBEE a rappelé « qu’il est très important d’entendre toutes les voix dans le discours national. Je pense que le Mali est à un tournant décisif de son histoire et il est important que nous apportions notre concours ». En son temps, première femme Représentante permanente du Ghana auprès des Nations Unies, Martha POBEE a encouragé les femmes et les a invités à persévérer. « Je veux les assurer également de notre engagement à les soutenir pour la poursuite du projet du Vestibule » a-t-elle conclu.

Qu’est-ce que le Vestibule ?

Le Vestibule de Veille pour les Femmes et les Filles est un projet de la MINUSMA et du Ministère malien de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la Famille. Le principe est de mettre à la disposition des femmes des régions du Nord, du Centre et de la capitale, sept lieux ainsi que des outils de formation et d’écoute, afin de garantir leur représentativité dans l’espace public sur le plan politique et citoyen. Il a pour objectif de « veiller à la stricte application mais aussi d’informer et de former les femmes sur la loi n°052-2015, » indique Souadou DIABATÉ, Présidente de l’Association malienne pour la Promotion de la jeune Fille et de la Femme (AMPJF), ONG d’exécution de ce projet.