Le retour volontaire de quatre réfugiés Ivoiriens dans leur pays d’origine

Dans le cadre d’identifier des solutions durables en faveur des réfugiés au Mali, une opération de rapatriement volontaire de deux ménages de réfugiés de nationalité ivoirienne a été organisée avec succès ce lundi 8 octobre 2018. Cette activité a été réalisée à la demande de ces réfugiés qui ont manifesté leur souhait auprès du HCR au Mali de retourner volontairement dans leur pays d’origine, mettant ainsi fin à leur statut de réfugiés.

Cette solution durable est le fruit de séances de sensibilisation et d’informations tenues le 12 et 13 septembre 2018 dans les 6 communes du district de Bamako. Ces sessions ont été organisées et facilitées par le HCR au Mali en collaboration avec les leaders de la communauté des réfugiés ivoirienne. L’objectif d’une telle sensibilisation est de donner aux réfugiés l’information sur les conditions du rapatriement volontaire en côte d’ivoire ainsi que le paquet de retour.

Durant ces deux jours de sensibilisation, un total de 87 ménages réfugiés ivoiriens a été directement touché. De ce total, 3 ménages ont clairement manifesté leur intention de retour. Les autres ont indiqué vouloir observer un temps de réflexion et de considération avant de prendre une telle décision.

De ce fait, Brahima Diabaté, un réfugié Ivoirien, a sollicité l’appui du HCR afin de retourner dans son pays d’origine. Il est à rappeler que Diabaté est arrivé en 2008 à Bamako avec son père après avoir fui tous les deux la crise en Côte d’Ivoire. Après quelques temps, son père est rentré en Côte d’Ivoire laissant un fils réfugié certes mais déterminé à finir ses études au Mali, sous la protection du HCR.

Après l’obtention de son diplôme du Baccalauréat, Brahima avait opté de continuer des études de technicien supérieur en Bâtiment avec l’appui du HCR au Mali et ses partenaires.

Aujourd’hui, il repart dans son pays d’origine muni de ces différents diplômes.

Pendant une entrevue avec le HCR au Mali pour finaliser les formalités avant son retour volontaire, Brahima a exprimé sa gratitude envers le HCR, qui d’après lui, l’a continuellement soutenu depuis son déplacement forcé, notamment avec les études.

Brahima compte se réintégrer à Abidjan en Côte d’Ivoire et trouver un travail.

La cheffe du deuxième ménage, Aminata Doumbia, retourne à Abidjan avec ses deux enfants le 8 Octobre 2018. Elle est arrivée en 2005 à Bamako suite à la crise en Côte d’Ivoire. Ses enfants, tous les deux nés en asile au Mali, étaient très heureux de prendre l’avion, ce moyen de transport qu’ils voyaient toujours s’envoler dans le ciel mais qu’ils n’ont jamais pris.

Facilité par le HCR au Mali, le retour de ces quatre réfugiés Ivoiriens s'est déroulé dans la sécurité et la dignité en collaboration avec le partenaire gouvernemental du HCR, la Commission Nationale Chargée des Réfugiés (CNCR).

A la date du 8 Octobre 2018, le Mali compte 579 réfugiés Ivoiriens qui bénéficient toujours de l'assistance et de la protection du HCR au Mali, en attendant que des solutions durables soient trouvées pour eux.