Le Représentant de l’OMS au Centre National d’appui à la Lutte contre la Maladie CNAM et au Centre de Développement de Vaccin du Mali CVD

Bamako, Mali 9 février 2017- S’imprégner des réalités de terrain en vue de mieux renforcer la collaboration entre l’OMS, les structures techniques et Institutions de recherche relevant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, tel était l’objet de la visite, ce jour 9 février 2017 du Représentant de l’OMS au Mali Dr Lucien Manga au Centre National de Lutte contre la Maladie qui abrite également le Centre de Développement des Vaccins.

Accompagné pour la circonstance par l’équipe du Bureau pays chargée de la réponse aux urgences de santé publique, Dr Manga a visité les principaux départements dont ceux des essais cliniques, de bactériologie, de bio-informatique, d’immunologie, mais aussi la chaine de froid, les sources d’énergie, l’incinérateur et la morgue.

Emu par l’accueil qui lui a été réservé par le Directeur du Centre et son personnel, le Représentant s’est dit tout d’abord impressionné par la propreté des lieux, toute chose qui envoie un message fort à tout visiteur, ensuite par la bonne organisation des activités mais aussi et surtout par la qualité des programmes de recherche qui y sont menés.

« Je suis venu pour témoigner la reconnaissance de l’Organisation par rapport à ce que vous faite pour la santé des populations du Mali » a dit Dr Manga au cours de la séance d’échanges qui a eu lieu après la visite. Tout en encourageant l’Institution, il a promis l’appui de l’OMS dans le renforcement de la chaine de froid et l’opérationnalisation du centre d’opération des urgences COU.

Le Professeur Samba Sow, Directeur général des lieux, a remercié le Représentant de l’OMS pour la marque de confiance et la reconnaissance des efforts rendus par le centre. « Nous avons toujours collaborer avec l’OMS et son appui ne nous a jamais fait défaut » a dit le Professeur. Pour Mémoire, le Pr Samba Sow et son équipe ont été une des pièces maîtresses de la riposte à l’épidémie de la maladie à Virus Ebola qui a touché le Mali en 2014.