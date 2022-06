Le personnel de la MINUSMA à Kidal offre son aide aux déplacés internes

L’Association du personnel national de la MINUSMA (ASLAM) a remis le 11 juin 2022 à Kidal des vivres et des articles non-alimentaires à 50 familles déplacées de la région de Ménaka. Avec près de 2,5 tonnes d’articles, chaque famille a eu droit à un kit composé entre autres de denrées alimentaires, mais aussi d’ustensiles de cuisine et de toilette, d’habits et de jouets pour enfants. « Comme toute aide, ce geste est arrivé au bon moment. Cela va nous soulager. Nous remercions le personnel de la MINUSMA qui a eu cette idée », a déclaré Mohamed Ag CHEICK, l’un des déplacés de Ménaka à Kidal.

Pour le Président de l’ASLAM, Lancinet SANGARÉ, cette « modeste contribution » permettra durant quelques jours, de mettre ces populations « à l’abri par rapport à certains de leurs besoins quotidiens ». Cette initiative de l’ASLAM a été suivi par les autres membres du personnel de la MINUSMA, explique le Chef du bureau régional de la MINUSMA à Kidal, El hadj Ibrahima Boly DIENE. « Ce don est d’abord un geste de solidarité des collègues Maliens qui travaillent dans la Mission. C’est à leur initiative que ces dons ont pu être collectés et remis aux déplacés internes qui sont venus de Ménaka » a-t-il précisé.

Cet élan de solidarité de l’ASLAM n’est pas le premier. L’association avait déjà opéré une action similaire à Ansongo et à Bamako, entre les mois d’avril et mai, au profit d’autres familles déplacées. Elle a vu la participation active des autres membres du personnel civil et en uniforme de la Mission des Nations unies.