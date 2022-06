Le Mali a un besoin urgent d’aide alimentaire et nutritionnelle

Avec actuellement 4,8 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire en raison d’une grave sécheresse et de près d’une décennie de violences et de troubles intercommunautaires, le Mali est confronté à une crise humanitaire sans précédent. Depuis 2012, l’absence d’administration, d’accès aux services sociaux de base et les déplacements de population ont créé une peur et une insécurité généralisées, en particulier à l’approche de la saison maigre de cette année (de juin à août), au cours de laquelle 1,8 million de personnes pourraient souffrir d’insécurité alimentaire aiguë.

Caritas Internationalis a lancé un appel d’urgence pour le compte de Caritas Mali, visant à donner aux producteurs agricoles vulnérables les moyens d’assurer leur sécurité alimentaire pendant cette saison maigre (la période entre la plantation et la récolte), période où les emplois se font rares. Caritas Mali, qui œuvre pour le développement intégral de la personne humaine, n’entend pas rester sourde face à cette crise humanitaire imminente. Caritas lance ainsi un appel aux organisations membres et à ses autres partenaires solidaires afin de venir en aide aux personnes et familles vulnérables vivant actuellement dans les diocèses de Bamako, Sikasso et Mopti. Le programme de Caritas Mali vise à soutenir 2550 ménages (24 225 personnes) par des paiements en espèces inconditionnels sur une période de deux mois. Ce projet contribue au programme d’aide d’urgence du gouvernement du Mali ainsi qu’au programme communautaire de développement économique et social (PDSEC). Grâce aux transferts d’argent liquide, Caritas peut aider les agriculteurs à acheter des denrées alimentaires et des plantons à récolter cette saison, dans l’espoir d’éviter les risques de famine généralisée dans le pays.

Après trois saisons des pluies consécutives décevantes en Afrique de l’Est et ailleurs sur le continent, l’heure tourne et Caritas appelle les dirigeants – au niveau tant national qu’international – à prendre les mesures nécessaires pour mobiliser des ressources pour cette population du Mali qui a désespérément besoin d’aide humanitaire. La communauté mondiale doit travailler ensemble à la lutte contre ce fléau de la sécheresse et de la famine, qui touche environ 6,3 millions de personnes. Selon le BCAH, plus de 90 % de la population rurale du Mali vit dans des zones de conflit et craint que la violence ne s’étende à sa communauté. En plus de s’attaquer aux problèmes de sécurité alimentaire, Caritas Mali travaille à des programmes de consolidation de la paix et de cohésion sociale, encourageant les dirigeants et les communautés à travailler ensemble pour rétablir la paix, l’harmonie et la stabilité parmi les habitants, les migrants, les réfugiés et les personnes en déplacement à Bamako, Sikasso et Mopti.

Le budget total de l’appel d’urgence de Caritas s’élève à 263 458 125 FCFA (= 401 639 Euros) pour une durée totale de 5 mois (juin – octobre 2022). Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour soutenir cet appel d’urgence de Caritas Mali, afin d’apporter un soutien et une aide vitale, en particulier pendant cette période où les risques d’insécurité alimentaire sont extrêmement élevés et le danger omniprésent pour la population du Mali.