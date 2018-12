Le Mali et ses partenaires célèbrent les 70 ans de la déclaration universelle des droits de l’homme

Ce 13 décembre 2018, à l’Hôtel Sheraton de Bamako, a eu lieu la célébration du 70ème anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme. Une occasion pour la Division des droits de l’homme et de la protection de la MINUSMA, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, ainsi que les associations et institutions maliennes de défense des droits de l’homme, de rappeler l’importance de cet engagement universel.

Pas moins de 150 personnes ont participé à cette cérémonie. Parmi elles, le Président de la Commission Vérité Justice et Réconciliation, des autorités des forces de défense et de sécurité, le Réseau des parlementaires maliens pour la défense des droits de l’homme, les représentants du corps diplomatique, les représentants de l’équipe-pays des Nations Unies au Mali, le personnel de la MINUSMA, les organisations de défense des droits de l’homme y compris des organisations de personnes à besoins spécifiques, la Commission Nationale des droits de l’homme ainsi que les représentants des départements ministériels, des membres du Réseau Media et droits de l’homme, des élèves et universitaires.

Dans la lecture du message de la Haut-commissaire aux droits de l’homme, M. Guillaume Ngefa, son Représentant au Mali, et Directeur de la Division des droits de l’homme et de la protection de la MINUSMA, a rappelé la pertinence de la Déclaration universelle des droits de l’homme et a appelé à l’action en faveur de l’enseignement et de l’éducation aux droits de l’homme. Il a aussi invité ses défenseurs à continuer leur combat en faveur d’un meilleur respect de ces droits fondamentaux.

Rappeler l’importance de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et insister sur l’égalité en dignité et en droits de tous les êtres humains, tel était l’axe majeur de l’intervention du Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, Malick Coulibaly. Pour lui, il est nécessaire que chacun se sente concerné par les droits des hommes, qui sont l’essence même de l’humanité. Il a invité chacun à se lever pour défendre ses droits de l’homme et ceux des autres.

La Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire général des Nations Unies, Mme Mbaranga Gasarabwe, a quant à elle salué les avancées en matière de droits de l’homme, notamment sur le plan institutionnel : « (…) le Mali démontre chaque jour son engagement pour la promotion et la protection des droits de l’homme ». Elle a cependant présenté des enjeux actuels relatifs à la mise en œuvre des idéaux contenus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme notamment par la remise en cause de l’universalité et de la primauté des droits de l’Homme, l’impunité des violations graves des droits de l’homme, et le recul de la redevabilité. « (…) La pression sur les droits universels est en effet devenue une évidence, et notre attention doit être sans relâche. Contre ces menaces, les mécanismes et les lois sur les droits de l’homme doivent être défendus et promus en permanence. C’est notre responsabilité à tous. L’avancée pour le progrès humain a en effet toujours été une lutte ».

Dans son discours d’ouverture, le Représentant du Ministre de la Justice, M. Modibo Sacko, a présenté les efforts du Gouvernement du Mali dans le domaine de la lutte contre l’impunité et le renforcement de la justice à travers les réformes législatives en cours et a renouvelé l’engagement du Mali à continuer à faire des droits de l’homme une priorité.

La cérémonie a été animée par le "Mini" Ensemble Instrumental de la Cité des enfants, qui a permis de diffuser plusieurs messages sur l’importance de l’être humain, de l’égalité et la non-discrimination ainsi que sur la protection contre certaines pratiques culturelles néfastes. Un procès fictif a également été présenté par l’Association Slam ’Art et a porté sur les droits des personnes handicapées, des personnes atteintes d’albinisme et sur la lutte contre la discrimination à leur égard.

L’hymne national du Mali, entonné en cœur par l’assistance, a mis fin à la cérémonie.