Le Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) apporte une assistance d’urgence aux populations vulnérables affectées par une crise

Idwal Youssouf est un éleveur de 39 ans. Avec sa femme et ses cinq enfants, il vivait en parfaite harmonie avec d’autres communautés à Boulkessi, près de la frontière du Burkina Faso.

Leur quotidien paisible a été brutalement stoppé à la fin de l’année 2017, suite à une attaque de groupes armés sur les forces de sécurité burkinabé à Déou. Cette attaque suivie par des opérations militaires conjointes menées par les armées burkinabé et malienne le long de la frontière, a contraint Idwal et les siens à trouver refuge sur le site de Dibdiba Peul à 20 km de la commune de Gossi, dans la région de Tombouctou. « Lorsque les armées burkinabé et malienne ont initié des opérations militaires, nous avons eu peur de subir les effets collatéraux dans nos villages situés près de la frontière entre les deux pays. Nous avons donc fui précipitamment vers l’intérieur du Mali où nous nous sentons plus en sécurité,» a affirmé Idwal.

Cherchant à se mettre rapidement en sécurité, ils ont laissé tous leurs biens derrière eux. « Nous ne voulions pas être pris par les hommes armés comme partie au conflit. Ainsi, nous n’avions rien pu prendre avec nous, nous n’avions plus le nécessaire vital et avions passé des nuits à la belle étoile, sans protection. Nous n’avions pas d’eau potable. La seule source d’eau proche et accessible était une mare. La consommation de cette eau provoquait des maladies et diarrhées sévères, » s’est lamenté Idwal Youssouf.

Le système de veille humanitaire du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), financé par l’Union Européenne (ECHO) et l’UNICEF, a permis d’alerter rapidement la communauté humanitaire dès le début du déplacement de ces populations. Après triangulation et analyse du contexte, une mission d’évaluation des besoins a été réalisée. Les résultats partagés avec tous les acteurs ont permis l’organisation d’une réponse multisectorielle rapide. Malgré les énormes difficultés d’accès et de coordination dans cette crise qui a créé des déplacements de maliens et burkinabés mais également de réfugiés, NRC a joué un rôle clé en termes de protection transversale, de plaidoyer, de partages d’informations et d’analyses.

L’ONG a également assisté rapidement les ménages les plus vulnérables en articles ménagers essentiels (bâches, couvertures, moustiquaires, nattes, tasses, marmites, savons, bidons, purificateurs d’eau etc.) en fin février 2018. « Depuis l’assistance de NRC, j’ai pu retrouver des conditions de vie plus dignes et subvenir aux besoins de base de ma famille. Je suis néanmoins très inquiet pour notre avenir à court terme, notamment si nous perdons notre bétail » nous a-t-il confié.

A la suite des missions de suivi réalisées en avril, les communautés déplacées déplorent l’insuffisance de l’assistance en vivres. Par ailleurs, avec une situation sécuritaire volatile dans la zone frontalière, les familles déplacées ne souhaitent pas rentrer avant un retour au calme. Il sera donc nécessaire pour la communauté humanitaire, en appui aux services étatiques, d’accompagner ces familles afin de leur faciliter l’accès aux services de base et de leur assurer des conditions de vie plus acceptables.