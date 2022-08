Le Japon soutient la réponse du PAM à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition au Mali

BAMAKO – Le gouvernement du Japon a apporté une contribution supplémentaire de 2 millions de dollars (près de 1,3 milliard de francs CFA) au Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies pour aider à répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels sans précédent au Mali. Grâce à ce financement, le PAM fournira une assistance alimentaire et nutritionnelle multiforme à 89 000 femmes, hommes et enfants touchés par la crise dans les régions du centre, du nord et du sud du Mali.

"Ce financement supplémentaire est vital pour les communautés que nous servons pendant cette période où les moyens de subsistance sont très limités", a déclaré Eric Perdison, représentant et directeur pays du PAM au Mali.

"Dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire, nous effectuerons des transferts monétaires aux personnes les plus vulnérables, leur permettant de choisir ce dont elles ont besoin pour nourrir leurs familles et, simultanément, pour renforcer les marchés locaux et développer l'économie locale".

La contribution du Japon intervient à un moment où près de 2 millions de personnes au Mali (10% de la population totale) connaissent une insécurité alimentaire aiguë pendant la période de soudure agricole et pastorale (juin à août 2022), contre 1,3 million à la même période l'année dernière. Les communautés touchées par les sécheresses et les précipitations insuffisantes continuent de souffrir des impacts négatifs de la COVID-19 et des conflits intercommunautaires, un ménage sur deux au Mali n'étant pas en mesure de satisfaire ses besoins alimentaires alors qu'il est aux prises avec la hausse des prix des denrées alimentaires.

Le Japon est un partenaire stratégique de longue date du PAM, notamment au Mali, où il contribue à lutter contre l'insécurité alimentaire et à renforcer la résilience des communautés par la création d'actifs tels que des puits pastoraux, des cultures maraîchères, des activités génératrices de revenus, ainsi que par le soutien nutritionnel aux femmes enceintes et allaitantes et aux enfants.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

