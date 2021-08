Le Fonds fiduciaire de la MINUSMA finance un projet de plus de 98 millions de FCFA en faveur de l’Ecole Prytanée militaire de Kati

Le 11 août dernier, a eu lieu la remise officielle d’un projet visant à améliorer le cadre de vie de 97 filles-élèves de l’Ecole des cadets militaires au sein du Prytanée militaire de Kati. Cette cérémonie a rassemblé plusieurs responsables maliens dont le Colonel Major Ousmane WELE, Directeur des Ecoles Militaires du Mali, représentant le Ministère de la Défense et l'Etat Major des armées, ainsi que le Colonel Sékou MAMALANTA, le Directeur de l’école Prytanée Militaire de Kati.

L’Allemagne, partenaire financier du projet, était représentée par Carsten BOOS, Attaché de défense à l’ambassade d’Allemagne, ainsi que son Adjoint. Des membres de la Mission onusienne, dont la Directrice de la section Stabilisation et Relèvement ont également participé à cette cérémonie.

L’Ecole des Cadets Militaires de Kati, également connue sous le nom de Prytanée Militaire est un établissement scolaire militaire sous l’autorité du Ministre de la Défense et des anciens Combattants. Le Ministère de l’Education Nationale intervient pour l’enseignement fondamental et secondaire : la population scolaire de l’Ecole des Cadets Militaires de Kati est composée de jeunes filles et garçons de 12 à 18 ans. Ils/Elles y vivent sous le régime de l’internat et bénéficient d’un encadrement civil et militaire.

Les conditions de vie à l’Ecole sont modestes mais perfectibles sous différents aspects. Au cours de l’année 2018, la MINUSMA a entamé un appui à l’amélioration des conditions de vie à travers la construction de logements pour les filles, la construction et l’élargissement des capacités d’accueil de l’infirmerie, la réfection des toilettes existantes, l’installation d’un forage équipé en pompe solaire pour augmenter l’approvisionnement en eau potable, la réfection des bureaux ainsi que la construction d’une salle de gymnastique et d’un terrain de sport multifonctionnel.

Un soutien à l’amélioration du cadre de vie des filles-élèves

Ce projet, parrainé par la MINUSMA à travers sa Section SSR-DDR d’un montant de plus 98 millions (soit 171 137 $) sur financement de l’Allemagne à travers le Fonds Fiduciaire pour la Paix et la Sécurité au Mali, a permis la construction de toilettes séparées pour l’usage unique des filles ; le cloisonnement en chambrettes de 8 élèves par la fourniture et la pose de baie vitrée à monture en aluminium dans le dortoir des filles. Une cuisine moderne, incluant une chambre froide a également été construite et équipée au profit des 97 filles et 503 garçons élèves de l’établissement.

Ce projet vise également à répondre à des besoins spécifiques relatifs à l’amélioration des conditions de vie et d’études des filles-élèves du Prytanée Militaire tout en prenant en compte certains aspects de leurs droits. Dans ce cadre, la modification du paysage collectif des dortoirs en chambres de 8 élèves aura donc un impact favorable sur la protection générale de l’intimité des filles.

Une action guidée par le Mandat confié par le Conseil de sécurité de l’ONU

Ces contributions de la MINUSMA s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de son Mandat conféré par la résolution 2581 (2021) du Conseil de sécurité. Celui-ci confie, entre autres, à la MINUSMA la tâche de soutenir l’élaboration par toutes les parties prenantes maliennes d’un plan de redéploiement des Forces de défense et de sécurité maliennes réformées et reconstituées dans le nord du Mali.

Grâce au Fonds Fiduciaire, la MINUSMA apporte également un appui technique et opérationnel aux Forces de Sécurité des régions de nord et de centre du Mali, à travers d’autres projets portant d’appui et de renforcement de capacités des Forces de Défense et de Sécurité Maliennes (FDSM).