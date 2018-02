Le "festival du vivre-ensemble" : 15 000 personnes et 150 leaders communautaires de Tombouctou et Taoudénit réunis pour la cohésion sociale et la paix

​La Direction du "Festival du Vivre-Ensemble", en partenariat avec le Bureau régional de la MINUSMA, a officiellement lancé, le 10 février dernier à l’auberge du Désert de Tombouctou, la deuxième édition dudit festival à travers une conférence. Cette deuxième édition s’est poursuivi jusqu’au 12 février, à travers des débats citoyens, des prestations musicales d’artistes de renommés nationales et internationales, des visites touristiques, des foires exposition ainsi qu’un tournoi de football.

Cette rencontre a réuni environ 150 leaders communautaires de Tombouctou et Taoudénit dans leurs diversités, en présence des Ministres de l’emploi et de la formation professionnelle, M. Maouloud Ben Khatra, du Développement Industriel, M. Mohamed Ali Ag Ibrahim, du Gouverneur de la région de Tombouctou, M. Ahmadou Ag Koina et, de la Marraine de l’évènement, Mme Maiga Aziza Mint Mohamed, Député de Tombouctou. Les présidents des autorités intérimaires de Tombouctou et du collège transitoire de Tombouctou, ainsi que le Chef de Bureau de la MINUSMA à Tombouctou étaient également présents.

Dans l’après-midi, environ 5000 personnes, issues de toutes les communautés de Tombouctou et de Taoudénit ont participé au concert d’ouverture au stade municipal. La première note musicale a été offerte au public par la troupe artistique de Tombouctou, gagnante de la biennale artistique et culturelle nationale tenue à Bamako en décembre 2017.

Deux débats ont eu lieu à l’Auberge du Désert et à la Maire de Tombouctou. Le premier sur le rôle des leaders communautaires et des élus, dans le cadre de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le second a porté sur l’extrémisme violent, au profit de 200 jeunes de toutes les communautés. Cette séance d’échanges a vu la participation des représentants de la société civile, des leaders de la jeunesse de Tombouctou et Taoudénit, du Maire de la ville, du Député élu à Tombouctou, du Président des Autorités intérimaires de Tombouctou, ainsi que du Chef de Bureau de la MINUSMA, M. Riccardo Maia.

Un dîner de gala s’est tenu, le 11 février au soir à l’Auberge du désert, avec la participation des autorités locales traditionnelles et administratives, des organisateurs de l’événement, des leaders communautaires, en présence des officiels venus à Tombouctou pour le festival.

Dans l’après-midi du 12 s’est aussi tenu, au stade municipale la finale du "Tournoi du vivre ensemble", initié par le Bureau de l’Information Publique de la MINUSMA, dans le cadre de ce festival.

Les festivités ont pris fin dans la nuit du 12 au 13 février par une animation musicale, avec la participation de l’ensemble des artistes locaux de Tombouctou et ceux venus de Bamako. Parmi eux, des artistes au talent internationalement reconnus et ressortissants de la région comme, Vieux Farka Touré ou encore Khaira Arby et Oumar Konaté et Kader.