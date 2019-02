Le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2374 (2017) concernant le Mali se réunit pour examiner le rapport à mi-parcours de son Groupe d’experts

SC/13702

13 FÉVRIER 2019

Le 7 février 2019, le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2374 (2017) concernant le Mali a examiné dans le cadre de consultations le rapport à mi-parcours que le Groupe d’experts sur le Mali lui a présenté en application du paragraphe 4 de la résolution 2432 (2018).

Au cours de la réunion, le Coordonnateur du Groupe d’experts a présenté les principales conclusions du rapport à mi-parcours, y compris des observations sur la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, portant notamment sur les questions suivantes: les groupes armés, la criminalité organisée, les violations du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme et l’évolution de la situation socioéconomique, régionale et politique. Le Coordonnateur a répondu aux questions et observations des membres du Comité, qui ont également fait part de leur satisfaction concernant les travaux du Groupe et les informations détaillées que contenait le rapport à mi-parcours.

Une fois que le Groupe d’experts aura soumis son rapport à mi-parcours au Conseil de sécurité, le 28 février 2019 au plus tard, le rapport sera publié comme document du Conseil de sécurité sous la cote S/2019/137. Il pourra être consulté dans toutes les langues officielles de l’Organisation sur le site Web du Comité créé par la résolution 2374 (2017), à l’adresse suivante:https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/2374/panel-experts/reports.