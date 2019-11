Lancement du programme de préparation des communautés aux Épidémies et Pandémies - CP3

L’hôtel Salam de Bamako a abrité ce jeudi 14 Novembre la cérémonie de lancement officiel du programme de préparation des communautés aux Épidémies et Pandémies -CP3 dans le cadre d’informer les parties prenantes de la surveillance à base communautaire et surtout renforcer la résilience communautaire face aux effets néfastes des épidémies et des pandémies.

Cette cérémonie de lancement était présidée par le représentant du ministre de la santé et des affaires sociales, du représentant du Ministre de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, du président de la croix rouge malienne, Monsieur Abdrahamane Cissé, de la représentante de la fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge et du Croissant Rouge FICR, Madame Angeline Brutus ainsi que le représentant de l’USAID au Mali.

En effet des épidémies se sont succédées dans le pays notamment le choléra en 2012, la maladie à Virus Ebola en 2014, la fièvre jaune en 2015, la méningite en 2016 et le Tétanos Néonatal en 2016, 2017 et 2018 l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE) de 2014 faisant plus de 28 000 malades et plus de 11 000 morts en Afrique de l’Ouest, a montré la grande faiblesse du système de surveillance épidémiologique mis dans les pays concernés. Ainsi, pour prévenir une telle urgence de santé publique, des initiatives comme le Programme de préparation des communautés aux Épidémies et Pandémies -CP3 a été initié.

Ainsi, ce programme vise à informer solennellement les parties prenantes de la surveillance à base communautaire afin de présenter le programme de préparation des communautés aux épidémies et pandémies CP3 et collecter les avis des parties prenantes pour la réussite du programme.

Toutefois, la FICR soutient les PNS dans le cadre du mouvement de la Croix- Rouge, pour faciliter une programmation de qualité et contribuer à la sécurité sanitaire mondiale quant aux risques de survenue des maladies à potentiel épidémique et aussi la Croix-Rouge Malienne (CRM) est présente au Mali sur toute l’étendue du territoire national avec des interventions multiples et variées grâce à son réseau de plus 10 000 volontaires et des comités démembrés.

Cependant les résultats attendus sont entre autres : les parties prenantes de la surveillance à base communautaire sont informées; le Programme de Préparation des Communautés aux épidémies et Pandémies CP3 est présenté; les avis des parties prenantes pour la réussite du programme sont collectés.

