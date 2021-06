La protection en situation d’urgence : évaluation et assistance

Introduction

Suite à la dégradation de l’environnement de protection et la multiplication des attaques contre les populations civiles et des mouvements de population observés tout au long de l’année 2020, le Cluster Protection a noté des difficultés à mobiliser des acteurs de protection pour apporter une assistance de protection d’urgence, notamment à la suite des missions d’évaluations rapides de protection (ERP). Cette difficulté s’explique par un manque de formation des acteurs de protection, qu’ils soient étatiques ou humanitaires, mais aussi par leur faible capacité de réponse liée à un manque de ressources dédiées. Sur la base de ce constat, le Cluster Protection propose ce document d’orientation en vue d’améliorer la capacité du secteur à produire de meilleures évaluations et à apporter une réponse plus complète et mieux coordonnée, aux situations d’urgence au Mali.

Il est convenu que cette note se concentre sur la réponse de protection ; les autres besoins essentiels des populations affectées (vivres, abris, biens non-alimentaires, soins de santé, accès à l’eau et services d’assainissement, produits d’hygiène, soutien à la scolarité) devront être adressés et couverts, via une coordination rapprochée avec les Clusters correspondants : EHA, SECAL, Nutrition, Santé, Abri/NFI, Education ainsi qu’à travers le mécanisme du RRM.

En termes de marche à suivre, et à des fins de coordination et de visibilité, les acteurs du Cluster Protection s’engagent à informer le Cluster régional responsable de toute volonté de mener une évaluation ou apporter une réponse à une situation de protection d’urgence via la production des rapports ERP et le partage d’information permettant à la Coordination du Cluster de renseigner l’outil de suivi des ERP. Par ailleurs, une cartographie des capacités de réponse d'urgence (stock, équipe mobile) est également disponible.

Pour rappel, des formations sur les ERP ont été dispensées aux membres du Cluster Protection en novembre 2020, et devraient faire l’objet d’un « refresher » en 2021, auquel les acteurs sont vivement encouragés à participer. Les modules de formation sur les ERP ainsi que les outils correspondants sont disponibles sur la page internet du Cluster Protection Mali, respectivement sous la section « formation » et sous la section « boîte à outils - ERP ».