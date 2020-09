La MINUSMA étend son action de protection des civils jusqu’à Lere et Lerneb, près de la frontière mauritanienne

La Force de la MINUSMA poursuit ses patrouilles dans la région de Tombouctou à travers l’opération « WINNER IV » qui s’est déroulée du 30 Août au 1er Septembre dernier dans le cercle de Niafunké.

L’un des objectifs de cette opération était de permettre à la MINUSMA d’étendre sa zone d’opération jusqu’à Lerneb et Léré, à l’ouest de Tombouctou à travers la réhabilitation du point de ravitaillement de Soumpi, une localité du cercle de Niafunké. Par la résolution 2531 (2020) le Conseil de sécurité demande à la Mission des Nations Unies au Mali de « prendre des mesures actives, à l’appui des autorités maliennes, pour anticiper et décourager toute menace contre la population civile, notamment dans le Nord et le Centre du Mali, et pour y répondre efficacement, en adoptant une démarche globale et intégrée ». Ainsi, l’opération WINNER IV a contribué à relever le niveau de sécurité dans la zone avec la présence de la Force de la MINUSMA.

Dans le cadre de cette opération, deux hélicoptères de type MD 500 de l’Unité d’appui aérien du contingent salvadorien ont été déployés. La résolution 2351 (2020) demande à la mission onusienne au Mali de « prendre des mesures robustes et proactives, en faisant preuve de mobilité et de souplesse, pour protéger les civils, notamment en mettant en place une équipe spéciale mobile et en déployant de façon prioritaire des moyens terrestres et aériens, selon les disponibilités, dans les zones où les civils sont les plus exposés, tout en comptant sur les autorités maliennes pour s’acquitter de leurs responsabilités dans les zones concernées ».

Avec l’extension de sa zone de couverture, la MINUSMA entend jouer son rôle de protection des civils conformément à son Mandat, mais aussi d’appui à la restauration de l’autorité de l’État et au retour de l’État de droit dans cette localité. Grace à la réhabilitation du point de ravitaillement de Soumpi, la Force de la MINUSMA amplifie son soutien à travers les MD 500 dont le temps de vol opérationnel sur zone devient conséquent.

Dans le secteur Ouest, les Casques bleus de la MINUSMA conduisent régulièrement des opérations pour appuyer les Forces de défense et de sécurité maliennes dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens.Ces derniers mois, plusieurs opérations (dont WAVE I et II, WINNER I, II, III entre autres) ont été menées dans les cercles de Goundam, Diré et Niafounké par la MINUSMA.