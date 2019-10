La MINUSMA sensibilise sur le « Vivre Ensemble » à Tombouctou

Le jeudi 10 octobre, la Division de la Communication Stratégique et de l’Information Publique (PIO), en collaboration avec les jeunes leaders de Tombouctou, a organisé une séance de sensibilisation et d’information sur le mandat de la MINUSMA. La session a mis en avant les efforts de la Mission pour le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble, au profit des jeunes du quartier Abaradjou. L’objectif de cette rencontre était d’encourager la population à se mobiliser autour des thématiques suivantes : la cohésion sociale, le vivre ensemble et la non-stigmatisation.

La rencontre s’est tenue dans le quartier Abaradjou de Tombouctou, quartier d’une riche diversité ethnique. Elle a mobilisé environ 200 jeunes leaders, dont une cinquantaine de femmes. L’événement s’est déroulé en présence des représentants de plusieurs sections du bureau régional de la MINUSMA à Tombouctou : les Affaires Civiles, la Police des Nations Unies (UNPOL), les Militaires Observateurs (MILOBs) ainsi que la Force.

Au cours de la séance, les conférenciers choisis par les jeunes leaders pour participer à cette session de sensibilisation ont attiré l’attention des participants sur la nécessité pour les différentes couches ethniques vivant à Tombouctou de se faire à nouveau confiance et de renoncer à la vengeance dans le but de recoudre le tissu social et renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. L’objectif final étant le retour définitif de la paix dans la région. C’est ainsi que M. Oumar Baraka, porte-parole du cadre de concertation d’action d’Abaradjou, a rappelé aux participants que le secret de la ville de Tombouctou réside dans sa diversité ethnique et culturelle mais aussi sa tolérance envers les différences.

Selon le président de la coordination arabo-touarègue Amgar Ag Yehia, chacun doit assumer sa part de responsabilité dans le retour de la paix, afin que la stabilité et le vivre ensemble prennent le dessus.

Il a aussi ajouté : « La MINUSMA fait de son mieux pour maintenir unie notre population. Elle finance même des projets communautaires en faveur des populations dans leur diversité pour soutenir la stabilité et renforcer la cohésion sociale de nos différentes communautés. Cependant, nous devons leurs faciliter la tâche par des actions de renforcement de la cohésion sociale et le vivre ensemble »

Au terme des échanges, les participants ont exprimé leur satisfaction à la délégation de la Mission onusienne pour l’initiative et ont exhorté la multiplication de ce genre de rencontres qui permettent aux différentes communautés d’échanger sur les voies et moyens de ramener la paix dans la ville de Tombouctou.