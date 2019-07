La MINUSMA renforce les capacités en termes de cohésion sociale des leaders d’opinion de Gao

Des religieux, dignités traditionnelles et leaders d’opinion œuvrant au sein des comités communaux de réconciliation de la région de Gao, participent à une session de renforcement de capacités, afin de mieux faire face au défi de la recherche de la paix.

Initiée par la section des Affaires civiles de la MINUSMA, l’activité s’inscrit dans le cadre du Mandat de la MINUSMA consistant à appuyer l’Etat et la société civile afin d’asseoir une paix durable au Mali. Celle-ci abordera les thématiques suivantes : la cohésion sociale, la réconciliation et les mécanismes traditionnels de règlement des conflits.

« Aujourd’hui, plus que jamais, le Mali a besoin de vous et de votre leadership pour retrouver la paix et son unité. Vous assistez au quotidien au moindre incident qui se passe dans vos localités, il vous appartient de tout faire pour éviter que cela ne dégénère en conflit et déstabiliser le pays. La MINUSMA compte sur vous, le Mali compte sur vous », a notamment déclaré monsieur Jean-Louis Kesson, officier des Affaires civiles à l’attention des participants.

Les participants, à l’image d’Ibrahim Touré de Gounzourèye et de Mme Waylata Yacouba de Ouattagouna ont d’abord salué le renouvellement du Mandat de la MINUSMA, avant d’exprimer leurs attentes au terme de cette formation.