La MINUSMA réhabilite et équipe la salle de conférence et le bureau annexe des Autorités Intérimaires de Kidal

Le 19 juin 2019, la MINUSMA a procédé au lancement du projet a impact rapide, intitulé « Réhabilitation et Équipement de la salle de conférence et du bureau annexe de l’Autorité Intérimaire (AI) de la région de Kidal » au siège de ladite structure dans la ville.

La salle de conférence et le bureau annexe de l’AI vont bientôt être restaurés et aménagés. Cette réhabilitation s’inscrit dans le cadre d’un projet élaboré par l’AI, sponsorisée par la Division des Affaires Civiles (DAC) de la MINUSMA et exécutée par l’entreprise locale Tadamakat. Dans sa mise en œuvre, le projet permettra la création d’une vingtaine d’emplois locaux.

D’un montant de 19. 359.500 francs CFA, ce projet en plus de permettre à l’Assemblée régionale de se doter d’une structure flambant neuve et équipée, vise également à améliorer les conditions de travail des Autorités Intérimaires et la qualité du service aux usagers.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger, les AI ont été mises en place dans les cinq régions du Nord du Mali (Gao, Kidal, Tombouctou, Ménaka et Taoudéni). Elles ont entre autres pour rôles, de participer à la révision des listes électorales, à la consultation et à l’organisation de concertations des populations, en vue du redécoupage territorial dans ces régions. Il leur incombe également de mettre en œuvre la politique régionale de développement, la relance économique et socio-culturelle. Ces autorités, particulièrement celle de Kidal, ont du mal à fonctionner de leur installation à nos jours et cela est dût à plusieurs facteurs tels que le manque d’infrastructures de bonnes qualités, le manque d’équipements, l’absence de l’administration malienne dans la région. C’est pour pallier cela que la MINUSMA finance ce projet.

Le représentant des AI, Bilal Ag Ousmane, s’est félicité de la qualité de la collaboration entre sa structure et la MINUSMA. « La Mission onusienne au Mali a toujours été présente aux côtés des populations de Kidal dans le domaine de l’eau, de l’électricité et de la santé », a-t-il indiqué « Ce projet permettra à notre instance de se doter d’une salle de conférence et d’un bureau annexe digne de ce nom, améliorera la performance et la qualité de nos services aux usagers », a-t-il ajouté.

« Nous espérons que ce projet contribuera à l'objectif majeur du plan régional de Stabilisation et Relèvement dans la mesure où il favorise la restauration de l’Autorité de l’Etat et le fonctionnement des Collectivités territoriales de la région de Kidal », a pour sa part, estimé Christophe Sivillon, Chef du bureau de la MINUSMA à Kidal, avant d’exhorter les membres de l’Autorité intérimaire à utiliser ces infrastructures, dans un esprit « inclusif, en ciblant toutes les communautés de Kidal. »

Pour rappel, dans le cadre du renforcement de l’autorité de l’Etat et de ses services techniques et décentralisés, la MINUSMA avait procédé le 06 mai dernier, à la remise du bâtiment du conseil de cercle entièrement rénové et équipé. Il avait coûté 16. 171.000 francs CFA, et généré 32 emplois locaux lors de sa réalisation.