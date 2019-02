La MINUSMA participe à la réduction des violences communautaires par le lancement de deux projets agricoles à Gao

La MINUSMA, à travers sa Section Réforme du Secteur de la Sécurité – Désarmement, Démobilisation, Réinsertion (RSS-DDR), va financer, à hauteur de 60 millions de francs CFA, les travaux d’aménagement d’un périmètre maraîcher d’un hectare à Gorom-Gorom, ainsi que la réhabilitation d’un périmètre irrigué à Kochakareye, dans les communes de Gounzoureye et Soni Aliber, dans la région de Gao.

Le maire de la commune de Gounzoureye, Abdelkader Younoussa Maiga, a salué une aubaine pour réduire les violences communautaires et renforcer la paix et la cohésion sociale : « Le recrutement de 225 jeunes et cinq ouvriers qualifiés pendant trois mois pour travailler au sein de ce périmètre permet de réduire à coup sûr les violences communautaires. Cela génèrera aussi des ressources supplémentaires à partir de la vente des produits pour subvenir aux charges familiales ».

Le porte-parole du chef de village de Kochakareye, tout comme la présidente des femmes du village, ont expliqué qu’avec la réhabilitation de leur périmètre irrigué, un espoir renaît pour toutes les communautés. « Ce projet apportera des changements notoires dans le village. Il sédentarisera les nomades, freinera l’exode des jeunes, donnera une activité aux femmes, nourrira notre bétail et renforcera la cohésion sociale », a notamment souligné le porte-parole du chef du village.

La réalisation de ces ouvrages s’inscrit dans le cadre des efforts consentis au quotidien par la Mission onusienne au Mali, conformément à son Mandat, en vue de renforcer la paix et la stabilité.