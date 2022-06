La MINUSMA injecte plus de 52 millions de francs CFA pour sécuriser l’école Alpha Saloum de Tombouctou

Le projet de sécurisation de l'école Alpha Saloum de Tombouctou a été lancé le 2 juin 2022. Il s’agit d’un projet de Réduction de la violence communautaire initié par la MINUSMA qui consiste en la réhabilitation et au rehaussement du mur de clôture de cette école qui accueille 1 742 élèves dont 48% de filles.

Le temps et les années d’insécurité que Tombouctou a traversé n’ont pas épargné l’Ecole Alpha Saloum. Des pans entiers de son mur de clôture sont tombés exposant les élèves et le personnel enseignant. Certains endroits sont devenus des passages pour les Tombouctiens cherchant un raccourci et un lieu de pâturage pour le petit bétail des familles voisines. « La cours de l’école est transformée en lieu de passage, même pendant les cours, mais avec cette initiative cela ne sera plus qu’un souvenir » affirme le directeur de l’école, Alhaj WANGARA.

En lançant ces travaux, la MINUSMA répond ainsi favorablement à la sollicitation des autorités scolaires régionales pour favoriser des conditions sécuritaires optimales autour de l’école. Plus de 52 millions de Francs CFA ont été déboursés pour la réhabilitation et le rehaussement du mur de clôture ainsi que le réaménagement de la cour de l’école et son reboisement. Cette enveloppe comprend aussi une dotation en matériel informatique au Comité de gestion scolaire (CSG) et un renforcement des capacités de ce comité sur la gestion d’infrastructures scolaires. Enfin, des activités d’information et de sensibilisation sur la cohésion sociale seront organisées dans le cadre du même projet. Pour le Président du Comité de gestion scolaire, « cette action permettra de créer les conditions sécuritaires nécessaires et favorisera un enseignement dans la plus grande quiétude ».

Contribuer à la réinsertion socio-économique de 92 jeunes à risque, à travers la création d’emplois temporaires

L’exécution des travaux de réhabilitation et du rehaussement du mur de clôture d’un périmètre de cinq hectares ainsi que l’aménagement de la cour durera cinq mois. Pendant cette période, 92 jeunes à risque de la ville de Tombouctou seront employés dans la mise en œuvre du projet. « C’est un soulagement et un espoir pour beaucoup des jeunes ouvriers qualifiés et non qualifiés qui seront recrutés et qui verront leurs revenus accroitre » a confié l’entrepreneur chargé des travaux.

Pour l’année fiscale 2021-2022, la MINUSMA a financé neuf projets de réduction de la violence communautaire dans la région de Tombouctou qui ont directement bénéficié à plus de 15 000 personnes. Cela représente un investissement de plus de 450 millions de Francs CFA.

Le Chef du bureau régional de la MINUSMA par intérim, Mamane Sani MOUSSA, a réaffirmé aux autorités éducatives de la région l’accompagnement de la mission onusienne pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation.

De son côté, le Directeur du Centre d’animation pédagogique de Tombouctou, Mahamoudou Moufilha MAIGA s’est montré très reconnaissant envers la MINUSMA. « Ce projet vient s’ajouter à plusieurs autres dont la région a bénéficié de la part de la Mission onusienne » a-t-il déclaré.