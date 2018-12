La MINUSMA inaugure deux projets à impact rapide à Bourem

Le 14 décembre 2018, la MINUSMA a officiellement inauguré deux projets à impact rapide (QIPs) au profit des populations du cercle de Bourem, dans la région de Gao, afin de contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Le premier projet concerne la construction et l’équipement de la Maison des jeunes. Le second porte sur le renforcement opérationnel des capacités des stations de l’Union des Radios et Télévision Libres (URTEL) du cercle de Bourem. Ces deux projets ont été financés par la Mission des Nations Unies au Mali, à hauteur respectivement de 26 et 23 millions de francs CFA.

À Bourem, ce lieu de retrouvailles qu’est la Maison des jeunes servait également de cadre d’échange aux jeunes du cercle de Bourem, où l’on favorisait la protection de l’environnement et des liens sociaux entre les associations de jeunes et la population. Mais, suite à la crise de 2012 et aux occupations qu’a connu la ville de Bourem, la Maison s’est retrouvée dans un état de délabrement avancé. « Il devient essentiel de réhabiliter la maison des jeunes du cercle de Bourem pour contribuer et encourager la participation de cette frange de la population au processus de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali et de favoriser l’existence d’un cadre de concertation adéquat », a rappelé M. Amadou Toure, Maire de la commune rurale de Bourem dans son discours d’ouverture de la cérémonie d’inauguration.

Le premier projet a permis la réhabilitation complète de la Maison, ainsi que la construction d’un bureau, d’une buvette et d’un logement pour les gardiens. La Maison des jeunes a également été équipée en matériel bureautique, informatique et de sonorisation. « Nous remercions la MINUSMA pour cet appui à la jeunesse de Bourem et nous vous assurons qu’un bon usage en sera fait, pour la cohésion sociale », a lancé Abdou Touré, Président de l’Association Action - Jeunes de Bourem.

Pour la MINUSMA, ce projet contribuera au développement socioculturel de la jeunesse de la Commune Urbaine de Bourem en particulier, et du Cercle, en général. « Par l’inauguration de ce projet, la MINUSMA renouvelle son engagement envers la jeunesse à s’impliquer proactivement dans le processus de paix à côté de la MINUSMA, à travers des actions de promotion de la cohésion sociale mais aussi du bien vivre ensemble pour créer un environnement plus sûr pour l’ensemble des communautés de Bourem », a déclaré Monica Maria Bernardo, Représentante du Chef de bureau de la MINUSMA à Gao.

Avec ce second projet, la MINUSMA a permis l’achat et l’installation de 11 émetteurs de 300W de puissance, 11 tables de mixage et 22 enregistreurs numériques pour améliorer les prestations des 11 différentes radios communautaires du cercle de Bourem, membres de l’Union des Radios et Télévisions Libres. « Ce projet permettra non seulement d’augmenter la capacité de couverture et d’émission sans interruption mais l’installation de ces émetteurs améliorera la capacité de diffusion de certaines radios à toutes les populations du cercle de Bourem », a affirmé M. Issa Idrissa Maiga, Coordonnateur de URTEL à Gao.

A travers ce projet, l’URTEL envisage d’établir un partenariat avec la MINUSMA, afin de permettre à ces radios de diffuser les valeurs et les attitudes en faveur de la paix et du respect des droits de l’homme. Car ces équipements de dernière génération ont beaucoup contribué à l’amélioration de la qualité des émissions de ces radios. « A travers cet appui, les récurrentes pannes d’émetteurs appartiennent désormais au passé. Il a permis aux techniciens des radios concernées d’acquérir des notions de maintenance sur le matériel lors de l’installation. Ces matériels ont permis à nos stations de multiplier notre couverture médiatique. En plus, notre audience s’est nettement améliorée et la portée de nos radios est étendue au-delà des frontières du cercle », s’est réjoui Abou Mahamane Maiga, Directeur de la radio communautaire de Bourem.

L’inauguration du QIP en appui des radios URTEL du cercle de Bourem renforce le partenariat et la communication de la Mission à travers ces radios ; ainsi que leur propre volonté d’atteindre une population d’auditeurs plus ample et de transmettre au public élargi des informations correctes sur le processus de paix, ainsi que tout message allant dans le sens de la cohésion sociale. « Dans les limites de son mandat et de sa capacité, la MINUSMA est heureuse d’accompagner les radios à la vérification et au partage de l’information dans un chemin visant la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Faites de ces projets des instruments de paix continuellement », a poursuivi Mme Bernardo.

La cérémonie d’inauguration des deux projets s’est déroulée en présence des autorités locales et administratives, ainsi que des représentants des leaders des femmes et des jeunes du cercle de Bourem. Les projets ont été sponsorisés par la Section des Affaires Civiles pour la réhabilitation de la Maison des jeunes et le Bureau de l’Information Publique (PIO) pour l’équipement des radios.