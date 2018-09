La MINUSMA en appui des femmes artisans

La Division des Affaires Civiles du Bureau de la MINUSMA de Kidal a effectué le 19 septembre le lancement d’un projet intitulé « Renforcement des capacités de production de l’association des femmes de l’Azawad pour la valorisation des produits artisanaux dans la région de Kidal ».

Malgré la crise sécuritaire et politique qui a profondément affecté les communautés de la région de Kidal, l’artisanat continue d’occuper une place de choix dans l’économie locale. Par ailleurs, la fabrication artisanale du cuir demeure un métier exercé majoritairement par les femmes. C’est précisément cette activité que la MINUSMA a décidé d’appuyer, à travers le lancement de ce projet à hauteur de 14,7 millions de francs CFA.

La mise en œuvre de ce projet d’une durée de trois mois a été confiée à l’ONG locale Associations Femmes Action du Mali (ASFAM). Il vise à aider 70 femmes membres de l’association à générer des revenus afin de subvenir aux besoins de leur famille par une activité économique digne et pérenne. De plus, le projet créera 25 emplois directs et permanents.

La présidente de l’Association des Femmes de l’Azawad, Assy Walet Hitta, a exprimé sa reconnaissance à la MINUSMA pour sa contribution à l’amélioration des conditions de vie des femmes de la région de Kidal : « Grâce la confection des tentes traditionnelles et de divers articles en cuir, les femmes pourront participer au développement et à l’épanouissement de leur ville », a-t-elle estimé. Jens Kristensen, chef de la Division des Affaires Civiles a rappelé que la MINUSMA porte un intérêt particulier à la participation des femmes au processus de paix et de réconciliation : « Nous espérons que cet appui permettra une réinsertion sociale et économique des femmes qui sont des actrices incontournables dans la cohésion sociale ».

Depuis 2016, la Mission onusienne au Mali a financé cinq projets de renforcement des capacités de production pour la valorisation des produits artisanaux en faveur des associations et groupements de femmes de la région de Kidal. Ces projets ont permis de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de quelque 3 000 foyers considérés comme vulnérables.